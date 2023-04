Albenga, all’istituto Faà di Bruno “Un giorno al museo” per finanziare le attività scolastiche

Albenga. Il prossimo 29 aprile ad Albenga sarà possibile visitare una mostra di artisti molto speciali.

I bambini e le bambine dell’istituto Faà di Bruno presenteranno le loro opere realizzate durante i numerosi laboratori e le sperimentazioni che hanno fatto durante l’anno scolastico guidati dalle loro educatrici. La mostra si terrà nella scuola d’infanzia Faà di Bruno. Ingresso ad offerta minima di 5 euro e ingresso gratuito per minori (da 0 a 14 anni). Il ricavato sarà utilizzato per le attività della scuola.

Le correnti artistiche prese in considerazione sono:

– Impressonismo: monet, Degas, Cassat. I pittori dell’Impressionismo volevano mostrare l’effetto della luce sulla natura catturando nei loro quadri l’ impressione, cioè quello che vedevano in un preciso istante. Dipingevano i paesaggi con colori puri, accesi e decisi, senza utilizzare il nero per le ombreggiature. Amavano usare il cavalletto, tela e colori all’aria aperta;

– Post Impressionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin. Come i pittori impressionisti, dipingevano scene allegre e animate, con colori audaci. Ogni artista aveva il suo stile personale, diverso da quello di tutti gli altri;

– Espressionismo: Munch, Moderson-Becker. I pittori espressionisti volevano mostrare i loro sentimenti nei quadri e nelle sculture. Usavano colori più scuri e forme più aggressive, come se fossero arrabbiati. Le loro opere, a volte, esprimono molta tristezza. Matisse, Derain. Deriva dal termine francese “Fauves”, che significa “Belve”. Questi artisti erano infatti come “belve” che dipingevano in maniera libera e selvaggia, con colori squillanti, decisi e stesi a macchie;

– Cubismo: Picasso, Popova. I cubisti dipingevano la realtà scomponendone le forme e mostrandone contemporaneamente i diversi lati osservati da più punti di vista. In questo senso si dice che la pittura cubista non inganna la vista, ma la mente;

– Surrealismo: Klee, Mirò, Magritte. Che cos’è surreale? Letteralmente è qualcosa di super-reale, cioè è qualcosa che supera ciò che noi possiamo vedere o vivere quotidianamente nel cosiddetto reale. I pittori surrealisti credevano fosse importante dare libero sfogo ala propria immaginazione: è per questo che cercavano di dipingere i sogni. Nelle loro opere compaiono cose che non vedremo mai se fossimo svegli;

– Arte Astratta: Pollok, Kandinsky. Gli artisti astratti non rappresentavano le cose che vediamo nella realtà, ma inventavano forme e immagini usando punti, linee e macchie di colore. Nelle loro opere non si può riconoscere alcun elemento reale;

– Arte Pop: Warhol, Lichtentein. La Pop Art è un’arte che parla un linguaggio che tutti conoscono: quello della pubblicità, della televisione, dei fumetti e del cinema. Gli artisti Pop sperimentano tecniche inedite, si servono di fotografie ritoccate, di collage, di sculture di gesso e persino di gesti teatrali, per fare una domanda importante a noi che guardiamo: “Vale più il quadro o il simbolo che vi è rappresentato?” Introdurremo un’ultima parte “Giochi d’arte”, ad ispirazione di Hervé Tullet. Questa parte includerà i lavori già fatti su cartelloni, quadri stagionali e altro.