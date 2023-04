Albenga: addio ad alcune magnolie di via Trieste, al loro posto i lecci. Polemica Distilo-Comune

Albenga. Alcune magnolie di via Trieste, ad Albenga, sono state abbattute per permettere lavori di ripristino e messa in sicurezza dei marciapiedi, danneggiati dalle radici delle stesse. Al posto delle piante tagliate troveranno dimora nuovi alberi e la scelta è ricaduta sui lecci. Decisione e intervento “inevitabili e necessari” secondo il Comune, ma che hanno scatenato le proteste del consigliere Diego Distilo.

“L’amministrazione decide di tagliare le magnolie in viaTrieste anche se in buono stato, – ha affermato Distilo. – Nel decidere di ripristinare una porzione di marciapiede, prima di Pasqua, l’amministrazione comunale ha avuto la brillante idea di tagliare le magnolie con l’aggravante che al loro posto verranno piantati altri alberi così avremo un viale misto”.

“Dopo le nostre continue segnalazioni su marciapiedi e asfalti distrutti finalmente qualcosa si muove ma nel modo sbagliato come sempre, – ha proseguito. – Hanno deciso di mettere in atto un cantiere sottraendo numerosi posti auto proprio nel periodo pasquale e dei due ponti del 25 Aprile e del 1 maggio. Che bisogno c’era di fare questa arlecchinata e sopratutto perché intervengono a macchia di leopardo? Così come il piano asfalti”, ha concluso.

E la risposta del Comune non si è fatta attendere: “Che la minoranza si stia preparando alle prossime elezioni è ormai evidente, ma si tratta di una nuova polemica fine a se stessa. Gli interventi di via Trieste, programmati da tempo, sono iniziati subito prima di Pasqua e proseguiranno nelle prossime settimane, il tutto senza arrecare disagi al traffico o alla situazione parcheggi: sono stati interdetti un numero limitato di stalli blu in una zona dove ve ne sono molti altri”.

“Purtroppo le radici delle magnolie, essendo radici superficiali, hanno fortemente danneggiato i marciapiedi. Per poter effettuare un adeguato e duraturo intervento di ripristino era necessario rimuovere dette radici. Tale operazione sull’apparato radicale degli alberi avrebbe compromesso la loro stabilità, come da relazione di agronomo incaricato. Per effettuare un intervento duraturo ai marciapiedi e per evitare di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini rendendo gli alberi instabili, a malincuore abbiamo deciso, confortati da uffici e tecnici, di provvedere alla sostituzione delle magnolie. I nuovi alberi saranno lecci, che hanno apparati radicali che scendono in profondità”, hanno proseguito dal Comune di Albenga.

“Agire diversamente sarebbe stato un intervento ‘fatto male’, ma non ci meravigliamo che il consigliere Distilo non abbia il reale interesse di comprendere il perché delle nostre scelte, bensì le voglia solo criticare”, hanno concluso dall’ente comunale.