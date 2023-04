Albenga, abbattimento barriera architettonica in via Papa Giovanni: mozione di Forza Italia e Lega

Albenga. Barriera architettonica in via Papa Giovanni, ad Albenga: Forza Italia e Lega ne chiedono la rimozione attraverso la presentazione di una mozione che dovrebbe approdare nel prossimo consiglio comunale.

A presentarla, i consiglieri Eraldo Ciangherotti (Fi) e Cristina Porrro (Lega) e Gerolamo Calleri, che hanno spiegato: “Ci sono uffici pubblici come l’Ufficio in capo all’azienda fornitrice di gas di via Papa Giovanni XXIII dove i portatori di handicap ad oggi non possono accedere e vengono ricevuti dal personale sul marciapiedi, in contrasto con le basilari regole della privacy”.

“Dalla lettura della legge quadro sull’handicap, in particolare dai commi che si occupano delle barriere architettoniche, si evidenzia che in nessun caso le persone disabili possono essere escluse dalla fruizione dei servizi di cui ordinariamente godono gli altri cittadini”.

Pertanto, attraverso la mozione, Forza Italia e Lega intendono “impegnare il sindaco ad intervenire prontamente per impegnare a sua volta l’Ufficio in capo all’azienda ‘Hera – Blue Meta Albenga’ fornitrice di gas sito in Via Papa Giovanni XXIII, 160, a rimuovere prontamente la barriera architettonica presente all’ingresso dell’ufficio aperto al pubblico”.