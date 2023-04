Alassio, pugno in volto al consigliere Banchio: aggressione per motivi economici

Alassio. Frattura della mano, rottura del setto nasale, ecchimosi e contusioni al volto, per una prognosi che potrebbe essere di almeno 45 giorni: è quanto trapela oggi sul caso dell’aggressione ai danni di Giovanni Banchio, noto imprenditore turistico alassino, consigliere comunale uscente e candidato alle prossime elezioni con la lista del sindaco Marco Melgrati.

Se il referto medico stilato dopo le cure prestate all’80enne fosse confermato, per l’aggressore si profila una possibile denuncia per il reato di lesioni gravi. In caso contrario spetterà alla vittima presentare la querela di parte sull’episodio. Gli agenti del commissariato alassino, che indagano sul caso, hanno redatto un verbale dettagliato sull’aggressione e raccolto le diverse testimonianze sull’accaduto.

Il fatto si è verificato ieri fuori dal palazzo comunale di Alassio, quando Giovanni Banchio mentre stava entrando in Comune è stato aggredito e colpito da un violento pugno al volto.

Dopo i primi soccorsi e l’arrivo dell’ambulanza, Banchio è stato trasferito per gli accertamenti medici all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il responsabile è stato subito identificato, si tratta di un alassino, iniziali A.S., che si è allontanato subito dopo l’aggressione, con il consigliere a terra dopo il colpo subito.

Stando a quanto riferito, esclusa la motivazione politica legata all’attività del consigliere e alla sua stessa prossima candidatura, in quanto le cause sarebbero invece di natura economica, legate all’affitto di una abitazione, sul quale si è sviluppato lo scontro che ha portato al folle gesto dell’aggressore.

Ora, sulle base delle certificazioni mediche e le conseguenze cliniche per Banchio, si attendono i relativi sviluppi investigativi.