Alassio, modificato il colore dello sfondo del murales “The walls of presidents” di Robico. Ma l’autore non ci sta

Alassio. Un’opera e una creazione artistica senza pace, quella realizzata nella strada tra Solva e Vegliasco, da Roberto Collodoro, in arte Robico. “The wall of presidents” rappresenta i volti dei presidenti della Repubblica italiana che, prima dell’intervento di modifica, si stagliavano su sfondo rosa. Ora dopo l’obbligo di cambiare il colore lo sfondo è diventato marrone.

L’amministrazione comunale, accogliendo in toto il progetto, aveva dato il via ai lavori senza attendere il parere e l’autorizzazione della Soprintendenza. Mal gliene incolse. Di questa irregolarità se ne sono occupati sia i carabinieri del Noe che il Nucleo operativo ecologico. E il Comune, a seguito dei rilievi della Soprintendenza che ha richiesto che il colore si armonizzi con il paesaggio, si è dovuto adeguare, costringendo l’artista a cambiare lo sfondo rosa dell’opera.

Immediata la reazione polemica dallo stesso autore del murales e l’annuncio di un intervento del sottosegretario alla cultura del governo Meloni, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che dalle pagine del Corriere della Sera ha anticipato che chiederà un’immediata richiesta di chiarimenti al soprintendente.

Spiega lo street artist Robico: “Dopo un braccio di ferro lungo un anno, il comune mi ha costretto ad intervenire per adeguarmi alla paletta di colori indicata dalla Soprintendenza e dall’ente pubblico, ma così è stato snaturato totalmente il significato della mia opera che voleva essere anche di protesta. Per questo, ho voluto far precedere dalla parola ‘ex’ il titolo di #quoterosa, perchè non la sento più mia”.

La domanda sorge spontanea: è possibile sindacare ed entrare nelle scelte artistiche di un artista e di un’opera, senza snaturare l’opera stessa?