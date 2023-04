Alassio, la “Caccia alle Uova” arriva in sala consiglio

Alassio. Nei giorni scorsi, i ragazzi e i bambini del progetto Creativa-mente hanno preso parte alla seconda edizione dell’iniziativa “Caccia alle uova”: il progetto Creativa-mente, promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali e affidato alla Cooperativa Progetto Città di Savona, coordinato dalla responsabile Irene Bogliolo, che interessa i minori disabili del Comune di Alassio ed è volto alla promozione della socializzazione e della creazione di legami stabili tra pari e con il proprio territorio natale.

I ragazzi, accompagnati dagli educatori hanno vissuto in prima persona un’attività di gruppo strutturata nel loro ambiente, risolvendo indizi e conoscendo posti nuovi quali bar, tabaccherie, edicole, la biblioteca e negozi. Anche quest’anno infatti è stata chiesta la collaborazione di alcuni gestori locali, che sono sempre molto disponibili .

La Caccia si è conclusa nella sala Consiliare del Comune, dove sono state distribuite golose uova preparate dai ragazzi del progetto inclusivo “Nonunomeno” attivo presso la biblioteca.

“Questa eccitazione – spiegano dalle Politiche Sociali di Alassio – fa da stimolo e permette ancora una volta di lavorare sulla socializzazione e sulla cooperazione tra i pari. Anche quest’anno i differenti gestori si sono mostrati particolarmente interessati alle iniziative del progetto Creativamente, dimostrando affetto e partecipazione”.

Il gruppo dei ragazzi più grandi, invece, venerdì 14 aprile farà la sua prima uscita serale, per vivere esperienze di vita reale con i propri coetanei in maniera autonoma e strutturata: i ragazzi sono entusiasti e le famiglie felici di sapere i loro figli impegnati in attività divertenti e alternative.