Alassio, la bella stagione è alle porte e tornano le cabine

Alassio. “Fronte mare o fronte cabine”? Con la bella stagione alle porte, ad Alassio torna il quesito, puntuale come un orologio, divenuto ormai tradizione, verrebbe da dire quasi al pari del dilemma shakespeariano dell’Amleto.

Proprio così perché, con le imminenti vacanze pasquali, nel weekend, il litorale é letteralmente in fermento.

Mentre la spiaggia di Alassio risulta già popolata quasi come nei mesi estivi, e i dehors di bar e ristoranti brulicano di turisti baciati dal sole, sono già numerosi i titolari e dipendenti degli stabilimenti impegnati nelle operazioni di montaggio delle cabine.

Tra questi, i bagni Perato (in foto), in centro, che hanno già tirato su le primissime file. Ma non sono gli unici ad essersi già portati avanti con largo anticipo, complici anche le numerose prenotazioni pervenute, e non solo nella città del Muretto.

Come riportato ieri da IVG.it, in vista delle festività pasquali negli alberghi e nelle strutture ricettive savonesi si registra il tutto esaurito, con pernottamenti fino al 90%: la provincia di Savona che resta al vertice delle presenze turistiche in Liguria. Buone le previsioni anche per gli stessi ponti primaverili, fino a quello del 2 giugno.

E puntuali come le cabine, sono pronte a tornare anche le polemiche che dividono da sempre gli alassini, tra chi difende il lavoro degli stabilimenti e chi invece ritiene inaccettabile la preclusione della vista, in particolare nella zona del Budello. Il verdetto su chi ha ragione o torto, però, é nuovamente rimandato a data da destinarsi.