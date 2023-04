Alassio, il 14 aprile il ministro Valditara in visita alla nuova Ollandini

Alassio. La conferma è di questi giorni: il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara visiterà il cantiere in fase di completamento, della nuova scuola secondaria di primo grado di via Gastaldi, venerdì 14 aprile alle ore 15,00.

Già presente a Genova in occasione della Giornata del Mare, il ministro ha accolto l’invito dell’amministrazione alassina a visitare l’opera che è stata realizzata con un importante contributo – oltre 4mln di euro – da parte del MIUR.

“La nuova scuola – spiegano dall’amministrazione comunale – rappresenta uno dei più significativi progetti posti in essere durante questo nostro mandato, un’opera richiesta dalla Città da molto tempo, a testimonianza dell’indiscusso valore riconosciuto all’istituzione scolastica come elemento di formazione per ogni cittadino; opera che senza il prezioso contributo statale del ministero dell’Istruzione e del Merito non sarebbe stato possibile realizzare”.

La visita, per motivi di sicurezza sarà contingentata alle sole autorità coinvolte. A seguire, la delegazione sarà accolta da un Vin d’Honneur presso l’Istituto alberghiero Giancardi Galilei Aicardi di Alassio.