Alassio, carabiniere azzannato da un cane: orecchio mutilato dal morso

Alassio. Brutta avventura per un carabiniere di Alassio in servizio questa mattina, quando poco dopo le 8.00. che è stato azzannato da un cane incustodito, procurandogli il distacco di un orecchio.

Secondo la ricostruzione dell’infortunio, il militare si trovava sulla via Aurelia con un collega, quando ha notato un cane di razza Golden Retriever che stava causando disagi alla viabilità. Il carabiniere allora cerca di raggiungere il cane, con l’aiuto di una signora sembra che si sia tranquillizzato, ma poco dopo, quando l’animale viene preso in braccio per vedere un suo possibile riconoscimento gli sferra prima una zampata, ferendolo vicino all’occhio.

E poi la morsicata all’orecchio. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto del personale sanitario e il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’orecchio è stato riattaccato dall’equipe medica della Chirurgia Plastica con un immediato intervento chirurgico e 20 punti di sutura.

Ora il militare alassino sta bene ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.