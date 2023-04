Alassio. “Sono stati 5 anni segnati dalle opere pubbliche, con oltre 30 milioni di lavori. Due in particolare gli interventi di cui andiamo più orgogliosi: il nuovo parcheggio di via Pera e quello che sorgerà al posto de ‘la piccola’ sopra la stazione di Alassio e garantiranno circa 400 posti gratuiti. Ma ho ancora un sogno: trasformare via Dante in una rue pietonne sul modello di Nizza. Poi dopo le opere pubbliche, è arrivato il momento di spingere l’acceleratore sul turismo”. È questo il sunto del discorso, tra passato e futuro, del candidato sindaco di Alassio Marco Melgrati, a caccia del quarto mandato da primo cittadino, che ieri sera ha presentato ufficialmente la sua squadra.

L’evento si è svolto nell’auditorium dell’istituto Don Bosco di Alassio, alla presenza di un nutrito pubblico, tra cui molti sindaci dei comuni limitrofi, il consigliere regionale Brunello Brunetto e i senatori Gianni Berrino e Paolo Ripamonti.

“II quinquennio trascorso e stato funestato da eventi imprevisti e imprevedibili tali da impedire qualsiasi pianificazione: una mareggiata epocale, una pandemia, una guerra, con ricadute economiche c sociali the ancora influenzano la nostra vita Nonostante questo, siamo riusciti, nel portare avanti il programma elettorale, ad impostare l’operato della nostra amministrazione su linee di ampio respiro temporale”, ha esordito il sindaco uscente, protagonista di un autentico show, nel suo stile, dove non sono mancati anche momenti divertenti conditi da gag con i candidati della lista.

Ma non solo. Nel finale, Melgrati si è anche lasciato andare a lacrime di commozione, quando ha parlato del “tempo sottratto alla sua famiglia per dedicarsi al Comune” e ha riservato un ringraziamento al suo sfidante Jan Casella, accolto da un lungo applauso dei presenti: “Non posso che dire grazie di cuore a Jan Casella e a tutte le persone che hanno deciso di candidarsi con lui. Ho temuto seriamente di dover correre da soli, ma Jan e i suoi hanno dato dignità alla competizione elettorale e questo, a prescindere dall’esito della competizione elettorale, gli va riconosciuto”.

Mentre il programma è stato partorito in continuità con quanto di buono fatto negli ultimi 5 anni: “È la continuazione di un lavoro avviato in questi anni, con finalità non casuali, ma ben definite, – ha proseguito Melgrati. – Una città sicura, pulita, moderna, solidale e aperta. Un Comune trasparente ed efficiente che dia ad Alassio un futuro degno della sua storia, in grado di valorizzare le sue energie e la sua ricchezza; che riparta dai quartieri e dai cittadini, coinvolgendoli in un grande laboratorio per rendere la Perla della Riviera una ‘Città per Tutti’”.

Come riuscirci? Secondo la squadra di Melgrati “attraverso un confronto continuo con associazioni, volontariato, categorie, quartieri, cittadini con competenze con l’obiettivo di avere una città moderna e al passo con i tempi. Serve armonia per ripensare gli spazi pubblici preservando e valorizzando la bellezza dei luoghi per favorire e rinsaldare le radici storiche della comunità che abita questo territorio. In questo quadro rientrano temi centrali, come la sicurezza, la tutela dell’ambiente. E risparmio energetico, ma anche le questioni economiche e organizzative come presupposti fondamentali per create le condizioni di un benessere diffuso che arrivi a quello economico attraverso il benessere individuale e sociale”.

“Una città sostenibile è una città che pensa a lungo termine, con ottimismo e prudenza e cerca un impatto sociale e ambientale sempre positivo. Una città bella vuol dire una città curata, con aree verdi e spazi pubblici sicuri, una manutenzione continua. Una città accogliente vuol dire pulita, inclusiva, sicura. Una città capace di guardare al futuro valorizzando il proprio patrimonio”.

Quindi, chiosa finale sulle motivazioni che lo hanno spinto a ricandidarsi nuovamente: “A 64 anni, non avete idea di quante volte torno stanco a casa, spesso alle 2 di notte, mi guardo allo specchio e mi domando: perché? chi me lo fa fare? Semplice, la passione, la convinzione che per fare bene le cose sia fondamentale la competenza e il grande amore per Alassio, per la quale mi sono sempre speso senza risparmiare forze e continuerò a farlo se me ne verrà data la possibilità”, ha concluso Melgrati.

I CANDIDATI

Ecco i nomi dei componenti della lista, in ordine alfabetico: Alessandra Aicardi, Giovanni Banchio, Angelo Galtieri, Franca Giannotta, Rocco Invernizzi, Fabio Macheda, Patrizia Mordente, Cinzia Salerno, Francesca Schivo e Roberta Zucchinetti. La lista registra il rientro del generale Giacomo Battaglia e la presenza di Cristina Boeri, Simona Cassullo, Alessandro Monteleone, Martino Schivo e Loretta Zavaroni.

E’possibile seguire tutte le novità e gli aggiornamenti sulla lista di Marco Melgrati attraverso la pagina social “Marco Melgrati Sindaco”.