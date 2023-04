Alassio 2023, ecco i candidati della lista di Jan Casella: “Squadra con un’ampia visione al servizio della città”

Alassio. Jan Casella, candidato sindaco alla guida della lista “Alassio di tutti”, comunica i nomi dei candidati consiglieri che lo accompagneranno nella “corsa elettorale” del prossimo mese di maggio.

“E’ con grande piacere e orgoglio che presento i nomi della lista ‘Alassio di tutti’ che ho l’onore di guidare – dichiara Casella – Le competenti, coraggiose e volenterose persone che mi hanno dato la disponibilità a candidarsi vanno a comporre una squadra plurale, unita, in cui la variegata provenienza culturale, professionale e generazionale garantiscono un’ampia visione da mettere al servizio di Alassio nei prossimi cinque anni”.

“Giovedì 13 aprile alle 21 presso l’auditorium ‘Roberto Baldassarre’ della biblioteca civica ‘Renzo Deaglio’ presenterò ufficialmente la mia candidatura a sindaco di Alassio. Sarà l’occasione per le candidate e i candidati di ‘Alassio di tutti’ per presentarsi e spiegare il nostro programma per la città”.

Il candidato sindaco Jan Casella, consigliere comunale uscente, è laureato in Scienze Storiche. Svolge due lavori: formatore nell’ambito della fragilità (al mattino) e assicuratore (al pomeriggio).

I candidati consiglieri sono i seguenti.

Sara Griseri: medico chirurgo, capolista.

Franco Polli: commerciante, una laurea magistrale in Economia aziendale, capolista.

Paolo Battistelli: impiegato di Poste Italiane.

Beatrice Bertolino: responsabile amministrativo presso ufficio gare appalti, laureata in Giurisprudenza.

Simone Boscione: ristoratore.

Franco Carola detto “Heera”: psicoterapeuta, group tour manager, senior executive coach, performer e scrittore.

Paolo D’Alesio: ingegnere aerospaziale, program manager presso Piaggio Aerospace, ha un master di secondo livello in economia aziendale e management.

Gianna Davi: insegnante in pensione.

Francesca Di Marco: illustratrice e impiegata, laureata in Scienze della comunicazione.

Carmela Gallistru: casalinga.

Cecilia Gossetti: laureata in Scienze Gastronomiche all’Università del Gusto di Pollenzo.

Jacopo Martini: agente di commercio.

Vanessa Oddino: dottoressa specializzanda in relazioni internazionali e studi europei.

Luigi Olivetti: imprenditore, operatore culturale.

Lorenza Paola: impiegata del settore immobiliare, laureata in comunicazione interculturale.

Elisabetta Sprocati: agente di viaggi.