Alassio 2023, Casella presenta la squadra e lancia la sfida: “Avversari forti, li rispettiamo ma possiamo batterli”

Alassio. Pubblico delle grandi occasioni per l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Jan Casella, che nell’occasione ha anche presentato la sua squadra, ovvero i componenti della lista “Alassio di tutti”.

L’evento si è svolto ieri sera (13 aprile) presso l’auditorium ‘Roberto Baldassarre’ della biblioteca civica ‘Renzo Deaglio’ letteralmente a tappo: un vero e proprio sold out, con sedie tutte occupate e diversi presenti in piedi.

Ottime premesse per Casella, visibilmente emozionato almeno nei minuti che hanno preceduto l’inizio della serata. Emozione comprensibile, che si è sciolta in pochi minuti. Ha iniziato il suo discorso e con il passare dei minuti ha catalizzato l’attenzione dei presenti, che gli hanno poi dedicato un fragoroso applauso quando ha lanciato la sfida al rivale Marco Melgrati.

“Sappiamo di affrontare avversari forti e li rispettiamo, ma possiamo batterli”, ha affermato Casella con grande sicurezza, per poi precisare subito: “A Melgrati e alla sua squadra, comunque, non riserverò nessun attacco e non è una questione di fair play: questo è il mio modo di interpretare la politica e in questo modo condurrò anche la campagna elettorale”.

Gentilezza ed educazione, ma da non confondere con debolezza: “Qualcuno, in questi 5 anni da consigliere, mi ha fatto notare di essere stato troppo morbido. Ma le polemiche sterili e urlate non fanno per me. Mi sono impegnato, ho studiato, ho portato tanti punti all’ordine del giorno in consiglio comunale. Ho svolto il ruolo per cui sono stato eletto e l’ho fatto senza sconti: mai confondere la gentilezza con la debolezza”.

Sulla squadra: “Respiro una bella aria e lo devo soprattutto a questi ragazzi (indicando i componenti della lista alle sue spalle). La nostra è una lista plurale e unita, che rappresenta tutte le generazioni ma anche tutte le zone di Alassio, dall’entroterra al mare, da levante a ponente. Non è un caso perché il nostro obiettivo primario è proprio quello di rendere la città unita”.

“E sono convinto che questa sia la squadra ideale per riuscirci e per governare Alassio nei prossimi 5 anni. Una vittoria l’abbiamo già ottenuta: questi ragazzi hanno già dato una dignità alla competizione elettorale, attraverso una sfida vera. Sarebbe stata una vergogna vedere il sindaco uscente sfidare una lista finta, non potevamo permetterlo e siamo scesi in campo: ci mettiamo la faccia anche in nome della gloriosa storia di Alassio”, ha proseguito.

Ed in caso di vittoria, due saranno le chiamate già programmate sullo smartphone di Casella: “La prima a Marco Melgrati, per un passaggio di consegne degno di questo nome e per farmi illustrare le principali urgenze e i progetti da ultimare; la seconda a Giovanni Toti, per chiedergli un incontro al più presto sulla situazione sanitaria del nostro comprensorio e per dirgli che la nuova amministrazione non arretrerà di un centimetro finché non ci sarà un Pronto Soccorso aperto h24 sul territorio”.

Quindi una chiusa che, se ancora ce ne fosse bisogno, ha spazzato via definitivamente le illazioni sulla presunta “debolezza del consigliere Casella”: “Quando soffia il vento del cambiamento, c’é chi tira su muri e chi costruisce mulini, – ha affermato. – Noi siamo per i mulini, anche perché Alassio di muri ne ha già visti troppi”. Caloroso applauso, sipario e palla ai candidati.

LA SQUADRA

Ecco la squadra di Casella, a cui è stato poi affidato il compito di presentare alcuni dei principali punti programmatici: Sara Griseri, medico chirurgo, capolista; Franco Polli, commerciante, una laurea magistrale in Economia aziendale, capolista; Paolo Battistelli, impiegato di Poste Italiane; Beatrice Bertolino, responsabile amministrativo presso ufficio gare appalti, laureata in Giurisprudenza; Simone Boscione, ristoratore; Franco Carola (detto “Heera”), psicoterapeuta, group tour manager, senior executive coach, performer e scrittore; Paolo D’Alesio, ingegnere aerospaziale, program manager presso Piaggio Aerospace, ha un master di secondo livello in economia aziendale e management.

E ancora: Gianna Davi, insegnante in pensione; Francesca Di Marco, illustratrice e impiegata, laureata in Scienze della comunicazione; Carmela Gallistru, casalinga; Cecilia Gossetti, laureata in Scienze Gastronomiche all’Università del Gusto di Pollenzo; Jacopo Martini, agente di commercio; Vanessa Oddino, dottoressa specializzanda in relazioni internazionali e studi europei; Luigi Olivetti, imprenditore, operatore culturale; Lorenza Paola, impiegata del settore immobiliare, laureata in comunicazione interculturale; Elisabetta Sprocati, agente di viaggi.

IL PROGRAMMA: FASCE DEBOLI E DISAGIATE

Attenzione alla fasce più deboli e disagiate. Tra le proposte, si pensa a: creazione di una rete tra associazioni e Comune per aiuto alle famiglie fragili; nell’ambito dei progetti di inclusione, incremento delle attività svolte in collaborazione con la scuola, come i punti d’ascolto per madri che hanno figli da 0 a 10 anni e i corsi per madri straniere con orari concordati; attivazione di un servizio di assistenza psico/fisica per le gestanti con accompagnamento al parto da parte di figure professionalmente qualificate.

IL PROGRAMMA: TURISMO-AMBIENTE-CULTURA-COMMERCIO

Turismo, cultura e lavoro devono essere in costante sinergia. Questi tre elementi si muovono in circolo, strettamente collegati l’uno all’altro e devono essere pensati insieme; collaborazione con il personale dell’Ufficio Turismo e con il Destination Manager per dar corso alle iniziative promozionali destinate ai turisti e per proseguire le attività formative del progetto di IAT diffuso

Volendo inserire in maniera più incisiva anche i nostri borghi collinari nell’offerta turistica, per favorire ogni attività outdoor, oltre che per una migliore gestione del territorio occorre: la manutenzione, pulizia e valorizzazione della rete sentieristica, con ripristino del transito pedonale sulle mulattiere danneggiate o ostruite indebitamente; la manutenzione semestrale della strada carrozzabile di “cornice” per liberarla dalla vegetazione e dai detriti; individuare un “giro collinare” permanente fruibile sia a piedi che in MTB, corredato da oasi ristoro/manutenzione/soccorso d’emergenza con acqua potabile, defibrillatore, punto di ricarica e totem di manutenzione.

Con l’intento di favorire le attività commerciali, realizzazione di una via Dante più a misura di pedone, arrivando fino alla riqualificazione di piazza Paccini; istituzione in bassa stagione di una serie di week-end free park (o long park, con pagamento della tariffa unica residenti per tutti); chiusura di via Dante al traffico veicolare in occasione di eventi e manifestazioni particolari (non solo Saldinbanco).

É indispensabile inoltre ridare un ruolo chiave alla cultura attraverso l’istituzione di un festival annuale di alto livello che renda onore ad Alassio e la distingua come luogo adatto ad ospitare incontri con personaggi del mondo culturale italiano e straniero. Potenziare la rete di colonnine di ricarica per mezzi a motore elettrico, con posizionamento più centrale”

IL PROGRAMMA: I GIOVANI

Per i giovani, nell’ambito di valorizzazione del complesso dell’ex Mattatoio, e all’interno di un più ampio programma di riqualificazione del quartiere come luogo di aggregazione e accoglienza, si pensa di attrezzare un Centro Polivalente per i giovani, in linea con le loro esigenze. Il progetto potrà coinvolgere anche i comuni vicini e gli enti presenti sul territorio. Occorrerà mettere in sicurezza tutte le aree giochi ed investire nell’abbattimento graduale delle barriere architettoniche.

IL PROGRAMMA: PULIZIA E DECORO

L’adeguamento dei servizi (pulizia e vigilanza) nelle zone decentrate e nelle frazioni, e la cura e manutenzione dell’arredo urbano anche nelle zone più periferiche”.