Al via il recupero della fontana sulla passeggiata di Albissola: fino all’estate qui un’opera d’arte, in autunno i lavori finanziati dalla Regione

Albissola Marina. Sono iniziati questa mattina i primi lavori per sistemare esteticamente la fontana situata sulla Passeggiata degli Artisti ad Albissola Marina, di fronte al molo Sant’Antonio.

Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria per poi procedere all‘allestimento artistico che arrederà provvisoriamente la fontana a partire da fine aprile e per tutta l’estate. All’interno della fontana, ancora purtroppo senz’acqua, verrà ospitata l’installazione artistica di un gruppo scultoreo dell’artista Nino Ventura, intitolata “L’esercito del Piccolo Pesce”. Un primo passo per rivedere questo sito di nuovo attrattivo.

Il prossimo autunno, invece, partiranno gli interventi più consistenti sulla fontana, che consentiranno un suo recupero, grazie alle risorse della Regione Liguria. Insieme ai lavori finalizzati al miglioramento estetico e funzionale del molo Sant’Antonio, la somma è pari a 200mila euro. Il tutto è reso possibile dal Programma di Rigenerazione Urbana di Regione Liguria, di concerto con le amministrazioni locali, che ha l’obiettivo di dare un nuovo volto al territorio. Il sogno sarebbe quello di rivedere qui scorrere l’acqua, come vuole una vera fontana, per scoprirlo occorrerà aspettare il progetto definito per il suo recupero.