Al liceo Bruno tutto pronto per la 4^ edizione di “Albenga in Lingua”

Albenga. Inglese, francese, tedesco e spagnolo tornano ad essere le lingue protagoniste dell’evento che, con il patrocinio del Comune, si terrà il 27 aprile dalle ore 14.30 alle 17.00 presso la sede di via Dante del liceo “Giordano Bruno” di Albenga.

Oltre 120 studenti del liceo linguistico presenteranno vari laboratori in lingua straniera e i visitatori, in particolare gli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno coinvolti in contesti teatrali e ludico-ricreativi.

Sarà l’occasione per respirare uno spaccato di atmosfera europea ricreata dagli animatori che hanno messo in campo il proprio estro: ambientazioni, costumi, cartelloni, trucco e parrucco ne saranno la prova tangibile.

All’ingresso, i visitatori saranno accolti dai liceali che li accompagneranno alla scoperta di un mondo magico.

Le prenotazioni sono già iniziate: per iscriversi cliccare su questo link.

Per contatti è possibile inviare una mail a albengainlingua@liceogbruno.edu.it.