Al FestivalContrario il premio Liguria Neb Challenge 2023: la prossima edizione in programma dal 16 luglio al 20 agosto

Castelvecchio di Rocca Barbena. Torna per la sua terza edizione, dal 16 luglio al 20 agosto 2023, il FestivalContrario – Vivere la Val Neva a Castelvecchio di Rocca Barbena e nei borghi della Val Neva. Appuntamento estivo della Liguria di Ponente, ormai immancabile per turisti italiani e stranieri, il Festival è da poco risultato vincitore della prestigiosa Liguria Neb Challenge 2023 per la provincia di Savona.

La Liguria NEB Challenge 2023 promossa da Regione Liguria è la declinazione ligure della strategia lanciata a partire dal 2020 dalla Commissione europea, il New European Bauhaus, che ha la finalità di promuovere la transizione della società europea verso la sostenibilità ambientale e sociale con progetti e soluzioni innovative. Il bando, rivolto a enti pubblici e privati, imprese, fondazioni e associazioni era destinato alla ricerca di idee progettuali articolate o processi di trasformazione del territorio, attraverso l’integrazione tra sostenibilità ambientale, inclusione sociale e capitale culturale, arte e bellezza, temi al centro del progetto di FestivalContrario – Vivere la Val Neva.

In qualità di vincitore, il Festival risulta dunque destinatario del percorso di accompagnamento ed empowerment che si snoderà nel corso del 2023 attraverso una serie di eventi a carattere informativo/formativo per approfondire la portata e le potenzialità del New European Bauhaus sul territorio ligure e per accompagnare i progetti vincitori nella costruzione di un approccio sistemico e identitario per la Liguria nel quadro del New European Bauhaus. Come progetto vincitore, FestivalContrario sarà inoltre presente all’evento finale di presentazione della Liguria NEB Challenge a Bruxelles, previsto per la fine di novembre.

FestivalContrario – Vivere la Val Neva proporrà tra il 16 luglio e il 20 agosto 2023 un fitto calendario di eventi, spettacoli, iniziative e collaborazioni che renderanno magica l’atmosfera dei borghi coinvolti, offrendo al pubblico di residenti e turisti l’occasione per conoscere sempre meglio contesti di raro incanto, in un comprensorio naturalistico tutto da scoprire. Il Festival nasce come esperienza multidisciplinare con spettacoli e concerti, ma anche con eventi site-specific, residenze artistiche, immersioni nella natura, workshop, percorsi di formazione intorno ai temi della creatività e dell’identità culturale. Un festival atipico, creato ad hoc per valorizzare il borgo di Castelvecchio di Rocca Barbena e l’Alta Val Neva e dare spazio allo spirito di luoghi peculiari, rispettandone il fascino.

Il calendario di FestivalContrario 2023 è in fase di preparazione e ospiterà artisti internazionali e personaggi noti del mondo dello spettacolo, portando al pubblico i mille volti della musica, ma anche progetti di residenza artistica site-specific e proposte in prima assoluta. È invece già aperta, fino al prossimo 21 maggio, la call per AlContrariolab, novità del FestivalContrario 2023 dedicata ai giovani operatori culturali. La call è rivolta a 25 under 35, che saranno selezionati con priorità ai residenti nei Comuni della Val Neva, di Albenga e della provincia di Savona, e che potranno partecipare a un percorso di formazione gratuito, online e sul campo, per avvicinarsi al mondo dell’organizzazione dei festival musicali e culturali e sviluppare competenze teoriche e pratiche sul tema. 65 ore, tra lezioni teoriche e workshop pratici, pensate per trasferire le principali conoscenze necessarie a gestire le fasi di ideazione, organizzazione e promozione di un festival, valorizzando il territorio circostante, e per acquisire competenze legate ai diversi momenti del processo, prima-durante-dopo l’evento.

AlContrariolab è organizzato da FestivAlContrario, con la progettazione e la curatela di Butik, impresa sociale che si occupa di turismo musicale e della creazione di percorsi di educazione non formale e con il patrocinio dell’Università di Genova – corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Il corso sarà diviso in 3 moduli e si terrà da maggio a luglio 2023, con una prima fase di laboratori online seguiti da un weekend di workshop in presenza, che porterà alla progettazione e curatela di un contenuto di FestivAlContrario 2023. Sarà un percorso gratuito e si concluderà con un periodo di tirocinio durante il Festival 2023: maggiori informazioni e tutti i dettagli sulle iscrizioni e la logistica sono sulle pagine Instagram e Facebook di FestivalContrario.

Nell’ottica di consolidare e ampliare la sua rete, FestivalContrario – Vivere la Val Neva approfondirà per il 2023 le collaborazioni con diverse associazioni sportive: raccontare, vivere e condividere sono infatti i cardini di una rassegna che guarda a un turismo lento e sostenibile in un territorio dalle grandi bellezze paesaggistiche, dove sono tanti i percorsi capaci di attirare appassionati di outdoor. Non solo natura ma arte da valorizzare: il festival è infatti sponsor tecnico di Una Boccata d’Arte, il progetto d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes che porterà in 20 borghi di tutta Italia, uno per ogni regione, artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti a trascorrere un breve periodo di residenza. Il borgo ligure selezionato per il 2023 da Una Boccata d’arte sarà proprio Castelvecchio di Rocca Barbena, dove sarà ospite l’artista Leonardo Meoni, chiamato a realizzare un proprio intervento in relazione con la storia e le tradizioni del luogo e di chi lo abita. L’inaugurazione dei lavori si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno, mentre per tutta l’estate sarà possibile scoprire mostre, progetti e installazioni site specific a Castelvecchio di Rocca Barbena e in tutti i borghi coinvolti.

FestivalContrario -Vivere la Val Neva è realizzato dall’associazione Musicaround con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, e con il sostegno della Fondazione De Mari di Savona e dei comuni di Castelvecchio di Rocca Barbena e di Zuccarello, e vanta il patrocinio di Regione Liguria.