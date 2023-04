Al Calasanzio di Carcare torna la “Notte nazionale del Liceo classico”

Carcare. Anche quest’anno, come avviene ormai da nove anni, il liceo Calasanzio di Carcare parteciperà alla “Notte nazionale del Liceo classico”. Molti saranno i licei classici che animeranno l’Italia la sera del 5 maggio.

Spiegano dall’istituto: “Ora siamo arrivati a quasi quattrocento scuole, e forse alcune si aggiungeranno nei prossimi giorni. Il coordinatore nazionale, ideatore della magnifica iniziativa, il professor Rocco Schembra, ogni anno ci stimola a metterci in gioco, a creare sempre nuove iniziative e a coinvolgere i nostri studenti. Come sempre ci saranno momenti in comune, all’inizio e alla fine della serata, in cui ci sentiremo uniti con tutte le altre scuole, perché tutti, contemporaneamente, faremo e leggeremo le stesse cose”.

“Inizieremo con l’ascolto dell’inno scritto apposta per questa notte dal cantautore Francesco Raniero, e con la lettura della poesia vincitrice di un concorso indetto tra tutti i licei partecipanti, scritta da uno studente del classico di Massafra (TA), sul tema della durezza della guerra, ispirato ad un brano di Erodoto. Questo momento è riservato agli studenti e agli insegnanti della nostra scuola.”

“Dopo le parti comuni, ogni istituto può scegliere il proprio percorso (teatro, danza, convegni, tavole rotonde, concerti….). Unico punto fermo, ma declinato in maniera diversa per ogni liceo, un momento di riflessione sulla pace, per non dimenticare quello che sta succedendo troppo vicino a noi”.

Nel liceo gli studenti si cimenteranno in varie performances, che comprendono musica, danza, e brevi brani teatrali, sul tema da loro stessi scelto: logos. Un tema impegnativo: “Per la filosofia antica logos indica sia il pensiero che la parola: il pensiero è la riflessione razionale che ognuno di noi elabora, la parola non è altro che la manifestazione di questo pensiero. Vedremo quindi apparire davanti ai nostri occhi Socrate, Hawking e tanti altri, che della ragione e della parola fecero il filo conduttore della propria vita. A guidarci lungo questo cammino saranno i ragazzi stessi, personificazione dei grandi concetti e delle grandi sfide che gli antichi greci ci hanno lasciato”.

Alla fine della serata la lettura del brano conclusivo, tratto dalle Argonautiche di Apollonio Rodio, ancora una volta in comune con tutte le altre scuole. Un momento di unione, di riflessione, di condivisione di una passione che non deve spegnersi.

Gli ingressi nel liceo devono essere per forza a gruppi, vi chiediamo quindi un po’ di pazienza, se dovrete aspettare qualche minuto. Il primo ingresso sarà alle 20, l’ultimo alle 21.40 circa.

“Vi chiediamo anche di arrivare tra noi pronti ad ascoltare le nostre performances con pazienza e simpatia. Tutti gli studenti del liceo classico vi aspettano”, concludono dalla scuola.

A livello nazionale

L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano.

Anche quest’anno, per la nona volta, prenderà magicamente forma l’idea del prof. Rocco Schembra e, in contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i 355 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Anche quest’anno è stato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale della Notte. Tale accordo permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale. Il prof. Rocco Schembra, ideatore e coordinatore dell’evento, sarà ospite d’onore del Liceo Classico “XXV aprile” di Portogruaro; nel medesimo Liceo si esibirà dal vivo il cantautore Francesco Rainero. La locandina dell’evento, realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del Liceo Spedalieri di Catania, vede come protagonista un colibrì dai cangianti colori che si innalza su tutto e sfida il cielo ed è pronto ad affrontare instancabilmente il tempo che verrà attraverso acrobazie gioiose, portatore a sua volta di fecondità, con una sublime armoniosa leggerezza espressa dal battito elicoidale delle sue ali, come un otto rovesciato simbolo di ciclicità e di infinito.

Anche quest’anno gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati in un concorso poetico, stavolta ispirato al passo dello storico greco Erodoto che recita così: “Nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace: in pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono i padri a seppellire i figli”.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.