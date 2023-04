Al 26° Torneo Internazionale di Cairo Genoa, Milan e Monza sul podio: ecco la classifica e i premiati

Cairo Montenotte. È tutta italiana (a parte una posizione) la top 10 della 26° edizione del Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, dove i club professionisti dello Stivale si sono distinti su tutti.

La vetta della classifica, dopo una combattutissima finale con il Milan, se la prendono i Giovanissimi 2009 del Genoa. Sul podio anche il Monza che, ai rigori, supera i georgiani della Dinamo Tbilisi. Vittoria anche per l’Inter che si aggiudica il match con il Napoli e si classifica così quinta. Il settimo posto invece è della Juventus, vincente sull’Alessandria. Chiudono la top 10 l’Atalanta e, con grande sorpresa, una squadra dilettante: si tratta della napoletana Micri Calcio, che in classifica arriva prima di formazioni come Sampdoria (13°), Torino (15°), Augsburg (14°) e Sudtirol (19°).

Tra le dilettanti la seconda migliore è la Sanremese che chiude in 16° posizione. Mentre tra le savonesi spicca il Vado, al 20° posto.

CLASSIFICA

1 GENOA

2 MILAN

3 MONZA

4 DINAMO TBILISI

5 INTER

6 NAPOLI

7 JUVENTUS

8 ALESSANDRIA

9 ATALANTA

10 MICRI CALCIO

11 HONKA

12 NORDSJAELLAND

13 SAMPDORIA

14 AUGSBURG

15 TORINO

16 SANREMESE

17 CHERASCHESE

18 CHISOLA

19 SUDTIROL

20 VADO

21 MONTICHIARI

22 LOCARNESE

23 MENDRISIOTTO

24 CERIALE

25 LEGINO

26 BOGLIASCO

27 ASTI

28 ACQUI

29 SAVIGLIANESE

30 CELLE VARAZZE

31 CAIRESE

32 MILLESIMO

I PREMI

TOP 11 DILETTANTI

Andrea Riccio (Saviglianese)

Lorenzo Balocco (Cheraschese)

Denis Colombino (Vado)

Massimiliano Cerruti (Celle Varazze)

Luca Galoppini (Voluntas Montichiari)

Giorgio Piacenza (Legino)

Gabriele Bozino (Bogliasco)

Rayan Ez Raidi (Acqui)

Stefano Aversano (Asti)

Dennis Martino (Millesimo)

Manuel Boattini (Cairese)

TOP 11 PREMIO “ANGELO SANTIN”

Samuele Iudice (Genoa)

Vincenzo Bevilacqua (Sampdoria)

Riccardo Miccoli (Torino)

Gabriele Pulito (Ceriale)

Kaiki Piva (Inter)

Veikko Karppinen (Honka)

Alex Galante (Sudtirol)

Fabian Frizzi (Team Locarnese)

Justus Severin Smergel-Krog (Nordsjaelland)

Leonardo Visconti (Sanremese)

Diego Agostoni (Team Mendrisiotto)

Allenatore; Jacopo Sbravati (Genoa)

Migliori portieri del torneo: Mate Chelidze – Carlo Galliera (Inter) – Pietro Facciolo (Milan) –

Migliori difensori del torneo: Benedit Mondlmeier (Augsburg) – Gregorio Perego (Genoa) – Gerardo Vietri (Monza)

Migliori centrocampista del torneo: Federico Moraglio (Alessandria) – Saverio Vanacore (Napoli) – Mattia Brizzolari (Genoa)

Miglior attaccante del torneo: Amir Abou Elezz (Monza) – Marcello Fugazzola (Atalanta) – Federico Grilli (Milan)

Premio fair play: Atalanta

Giocatore dilettante più tecnico: Matteo Gabriel Cozzulla (Chisola)

Giocatore professionista più tecnico: Destiny Elimoghale (Juventus)

Miglior giocatore dilettante del torneo: Angelo Di Palma (Micri Calcio)

Miglior giocatore professionista del torneo: Andria Ekutidze (Dinamo Tbilisi)