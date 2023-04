Agricoltura, le proposte di CerialeSi: “Potenziare l’approvvigionamento idrico e facilitare la creazione di nuove aziende”

Ceriale. “Quello agricolo è uno dei settori più importanti dell’economia locale e per questo motivo è necessario predisporre iniziative e progetti volti non solo ad aiutare e sostenere chi già lavora in questo ambito, ma anche a incentivare sempre di più quanti vogliano dedicarsi a tale attività”. Lo afferma Antonello Mazzone, candidato sindaco di Ceriale con la lista civica CerialeSi.

“Per chi lavora in agricoltura – aggiunge Mazzone –, l’acqua è certamente la risorsa più importante. Perciò, anche alla luce del periodo di siccità che il nostro Paese sta attraversando, occorre potenziare l’approvvigionamento idrico prevedendo nuove vasche, invasi e un ampliamento dell’acquedotto irriguo. A tal proposito, ci proponiamo di partecipare ai numerosi bandi del Piano di Sviluppo Rurale per reperire i fondi necessari a realizzare tali opere. Sempre in ambito idrico, sarà poi nostra cura adeguare i canali per migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nelle aree agricole di ponente”.

“Proprio per far crescere ulteriormente il settore, nel nostro programma elettorale abbiamo previsto una serie di iniziative a carattere urbanistico volte a facilitare la creazione di nuove aziende agricole e, soprattutto, la realizzazione di fabbricati rurali, primi strumenti per l’instaurazione di future realtà imprenditoriali”.

“Infine, proprio perché le specialità agricole del nostro territorio sono di qualità molto alta e la richiesta di prodotti a chilometro zero è sempre maggiore, vogliamo promuovere eventi (come mercatini, ma non solo) per la loro commercializzazione e promozione tra gli abitanti del paese ed i turisti e, di conseguenza, la valorizzazione del comparto agricolo cerialese. Con CerialeSi… coltiva il futuro”, conclude Mazzone.