Ad Albenga nuova sede del Pd, Ciangherotti: “Aperta di fronte anche quella di Forza Italia, li vigilerò”

Albenga. “Oggi, in via Roma, più o meno all’altezza dell’Auditorium San Carlo, apre la nuova, piccola sede del Pd, un vero ‘salottino’ per pochi intimi. Conoscendo, però, le nefandezze che poche piccole menti possono creare, ho deciso di controllarli da vicino, acquistando un piccolo locale a poche decine di metri dalla sede del Pd, in faccia all’ingresso di Palazzo Oddi, facendolo diventare la sede di Forza Italia albenganese per un laboratorio di centrodestra”.

A dichiararlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale.

“Credo – continua il consigliere – che, in questo modo, i cittadini di Albenga potranno essere più tranquilli, sapendo che, assieme agli amici di FI, vigilerò sui loschi figuri che frequentano la sinistra sezione piddina che, tra le altre cose, ha buttato nei cassonetti la sua memoria storica…Si scherza (ma nemmeno tanto), ovviamente, e credo che la segreteria del Pd e i suoi accoliti, famosi per il loro spirito umoristico, si faranno una risata (amara) della contemporanea apertura della sede di Forza Italia”.

“Del resto, essendo un appassionato di cinema, ho apprezzato moltissimo la ‘Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino, senza volermi paragonare al grande Toni Servillo, ho apprezzato in maniera viscerale il suo personaggio di Jep Gambardella quando dice: ‘Non volevo essere semplicemente un mondano, volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste, io volevo avere il potere di farle fallire’. Ebbene, non ho il potere di Jep, non farò fallire l’inaugurazione della sede del Pd, semplicemente parteciperò, assieme agli amici di Forza Italia, con la nostra sede palesata a festa con le nostre bandiere, per augurare agli avversari la nostra vicinanza”, conclude Ciangherotti.