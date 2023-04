Acquistare online i prodotti per il bagno dell’ufficio

Per avere sempre tutto a posto nel bagno, dobbiamo dotarci dei migliori accessori e strumenti utili da tenere in questa stanza, per l’igiene e la pulizia.

Carta igienica in grandi quantità

Tra gli elementi che non possono mancare in un bagno c’è anche la carta igienica.

Per la casa si utilizza quella classica in rotoli, mentre per il bagno dell’ufficio o dello studio professionale o aziendale, si utilizzano anche altre tipologie, come ad esempio la carta piegata in tre o quella a fogli separati, da inserire in apposito dispenser.

Per l’ufficio o l’azienda conviene inoltre acquistare la carta igienica in grandi confezioni, in modo da non rimanerne mai privi.

Oltre a queste differenze ci sono anche quelle relative allo spessore e alla morbidezza della carta.

La carta igienica infatti si trova a 2 oppure a 3 veli. Più alto è il numero di veli e più soffice sarà la carta.

La particolare lavorazione della carta igienica a più veli la rende in grado di trattenere una minima quantità di aria tra uno e l’altro velo.

Si crea quindi il tipico effetto a “materasso”, che dona alla carta maggiore morbidezza.

Per avere sempre questo prodotto a disposizione conviene quindi comperare la carta igienica in grandi quantità, con prezzi convenienti e all’ingrosso.

Carta igienica all’ingrosso

Infatti le aziende, e sopratutto quelle più grandi con tanti dipendenti, di solito acquistano materiale da ufficio e di igiene e pulizia in grandi quantitativi, per minimizzare i costi e risparmiare.

La carta igienica all’ingrosso infatti ha prezzi più bassi rispetto a quella che si trova nei supermercati o nei negozi di casalinghi.

Inoltre acquistando la carta igienica in grandi confezioni o in un quantitativo grande, il singolo pezzo viene a costare meno che da listino.

Comprare carta igienica in stock

La carta all’ingrosso ci permette in pratica di comprare carta igienica in stock, in grandi quantità.

In questo modo il nostro ufficio ne sarà sempre fornito, per noi e per i nostri ospiti.

Ci sono inoltre tantissime tipologie di carta igienica, come quella profumata, quella colorata, a disegni o in tinta unita, quella con impunture a nido d’ape, quella in pura cellulosa, quella in bambù quella riciclata, che da una mano all’ambiente.

I principali motivi per cui scegliere una carta amica dell’ambiente è che purtroppo la classica carta in pura cellullosa richiede l’abbattimento di tanti alberi, e inoltre il processo per ottenere un rotolo di carta è altamente inquinante.

Infatti forse non tutti sanno che il vero colore della carta igienica è brunastro.

Una volta si utilizzava la candeggina per sbiancarla, con un altissimo consumo di acqua ed energia per eliminare poi le tracce di cloro ancora presenti.

Con il tempo si è per fortuna avuto uno sviluppo nei processi di lavorazione, per cui l’utilizzo di prodotti clorati viene ridotto al minimo, e la carta riporta la sigla ECF (Elemental Chlorine Free), Dove invece è assente del tutto la sigla riportata sulla confezione è TCF (Totally Chlorine Free).

Offerte online di carta igienica

Nei vari siti e commerce di cancelleria e cartoleria, si trova anche la categoria di prodotti per il bagno.

Grazie quindi alle numerose offerte online di carta igienica, possiamo ordinare questo indispensabile articolo direttamente dal nostro pc, quando andiamo a fare l’ordinazione dei prodotti da ufficio e cancelleria.

In questo modo avremo una grandissima scelta di marche e prodotti per l’ufficio, e riceveremo tutto al nostro domicilio entro pochi giorni.