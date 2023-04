Abbandonato, con fratelli dispersi e amici avvelenati: ad Albenga adozione del cuore per Lupo

Albenga. AdottaLiguria è un’organizzazione di volontariato per la tutela degli animali e prevenzione del randagismo molto attiva e presente anche sui social. Un gruppo di volontarie che aiutano animali in difficoltà, soprattutto cani e gatti e si attivano per farli adottare.

È il caso di Lupo Lupo che arriverà questa mattina in Liguria e sarà visibile ad Albenga. Lupo è un cucciolo di 5/6 mesi, chippato, vaccinato, futura taglia media, zampe lunghe.

Spiegano le volontarie: “Lupo cerca un futuro che gli faccia dimenticare il passato. Un passato fatto di abbandono, fratelli dispersi, amici avvelenati, volontarie che lottano ogni giorno per salvarne uno e si ritrovano il giorno dopo con 10 nuovi abbandoni. Lupo arriva dallo stesso paese di Kikko, uno ce l’ha fatta, l’altro no”

Per informazioni e adozione scrivere WhatsApp (con breve messaggio di presentazione) al numero 339 369 7970.