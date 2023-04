A Villanova d’Albenga la tradizionale cerimonia delle candele Fidapa Italy Bpw

Villanova d’Albenga. Ormai un appuntamento annuale, quello della Cerimonia delle Candele che ritma e suggella il grande impegno sul territorio di un’associazione presente nel tessuto cittadino con tante iniziative.

La Presidente della Fidapa (Federazione Internazionale Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Albenga Maria Giuliana Amelotti Garassino, ha presieduto presso l’Hotel Hermitage di Villanova di Albenga la “Cerimonia delle Candele, annotando come questo”sia un momento che rappresenta la nostra vicinanza a tutte le donne del mondo ed ai bambini soggetti a maltrattamenti”.

“La serata – aggiunge – é stata un’occasione splendida per comunicare ancora una volta gli ideali universali della FIDAPA e per testimoniare il nostro costante impegno a favore le comunità. Siamo liete di aver avuto nostri graditissimi ospiti persone sempre vicino a noi nelle amministrazioni e nel mondo dell’Associazionismo e del Volontariato come la vice Presidente Internazionale Giuseppina Seidita, la Past President Nazionale, Maria Concetta Oliveri e in rappresentanza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, l’assessore Mauro Vannucci, il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, di Laigueglia Roberto Sasso dal Verme e di Casale Federico Riboldi, oltre all’Assessore al Turismo di Loano Enrica Rocca unitamente a molte altre Autorità civili e militari”.Durante la cerimonia sono stata lette le lettere di saluto della Presidente nazionale Fiammetta Perrone e della Presidente Distretto Nord Ovest Rachela Capristo entrambe impossibilitate a presenziare in quanto impegnate nella concomitante Assemblea Distrettuale”.