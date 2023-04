A Varazze un nuovo ambulatorio Bianalisi: “Un investimento importante per offrire più servizi sanitari e abbattere liste d’attesa”

Varazze. E’ attivo da oggi un nuovo ambulatorio Bianalisi sul territorio, precisamente nel centro di Varazze (in via Arzocco 5). Qui sarà possibile effettuare radiologie tradizionali, radiologie dentali, mammografia e tomografia, ecografie, eco-doppler vascolare, eco-doppler cardiaco, risonanze articolari e prelievi.

“Per la nascita di questo ambulatorio si è investito molto – afferma Giancarlo Giacomini, responsabile regionale di Bianalisi -. Abbiamo deciso di farlo nascere in centro a Varazze per la nostra storia: teniamo alla vicinanza con il cittadino e con il territorio“. “La città di Varazze è il continuum di quello che è già stato fatto su Savona, ed è un continuum che in realtà Bianalisi sviluppa su tutte le regioni d’Italia – aggiunge Daniele Mauri, direttore generale ambulatori dell’azienda -. Adesso abbiamo superato i 50 ambulatori in tutta Italia. Qui si offre un’offerta sanitaria maggiore rispetto a quella che c’era prima: abbiamo aggiunto una risonanza magnetica articolare, abbiamo degli spazi maggiori dove si possono erogare più prestazioni in contemporanea, abbiamo inoltre più spazi per le visite cardiologiche e angiologiche con eco-doppler”.

Presenti al “taglio del nastro“, avvenuta questa mattina, oltre Mauri e Giacomini, anche il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Grazie all’attività e alla volontà imprenditoriale del privato si riescono a garantire sul territorio servizi che servono alla cittadinanza – è il commento del primo cittadino -. Alcuni servizi sono già convenzionati, altri non ancora, ma si spera possano diventarlo presto per avere il 100% del servizio alla fruizione pubblica completa. La sanità è uno dei settori dove è necessaria più attenzione del pubblico, ma mi fa piacere che il privato voglia investire sul territorio e nella nostra Varazze”.

A trovare un punto di congiunzione tra pubblico e privato è il consigliere Vaccarezza: “La sanità non si divide tra servizio pubblico e privato, ma tra buona e non buona – afferma -. Questo nuovo ambulatorio è un’offerta in più che viene fatta all’utenza savonese. In questa realtà non si parla solo di privato, ma di sanità convenzionata, che aiuterà ad abbattere le liste di attesa. Il lavoro che Regione Liguria sta facendo è quello di puntare sull’abbattimento proprio di queste, è la nuova scommessa del piano socio-sanitario. Centri come questi ci permettono di andare in questa direzione e di poter offrire nuovi servizi e più risposte alle utenze”.

Nuovo ambulatorio fa anche rima con nuovi posti di lavoro: “Qui lavoreranno quattro persone più tutti gli specialisti dedicati alla radiologia, alla diagnostica per immagine, alle ecografie – spiega il dottor Giacomini -. L’idea per il futuro è quella di poter ampliare il bacino di utenza potendo anche contare sul fatto che questo è un centro accreditato Asl”. “Si tratta di un gruppo di lavoro efficiente, composto da personale tecnico e medico altamente specializzato con grandi obiettivi e piani strategici per garantire i migliori servizi possibili agli utenti del territorio, sia attraverso il servizio direttamente erogato al privato che attraverso il convenzionamento con Asl2” conclude Vaccarezza.