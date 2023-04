A tre savonesi prestigioso riconoscimento in campo enologico

Savona/Finale Ligure. Prestigioso riconoscimento in campo enologico per tre savonesi. L’Ordre des Coteaux de Champagne ha infatti nominato tra i suoi nuovi chevaliers anche Alberto Tiranini di Savona, Christian Bagozzi e Maurizio Marin, entrambi di Finale Ligure.

Racconta Alberto Tiranini, volto noto dei Marea di Savona: “L’Ordre des Coteaux de Champagne dal 1656 contribuisce alla promozione dei vini champagne in tutte le loro diversità. Questi riconoscimenti sono dunque, almeno per il nostro settore, titoli di merito per la provincia di Savona”.

Conclude Tiranini: “Personalmente sono stato indicato dalla maison Perrier Jouet e ho potuto vivere una piccola, grande esperienza a Palazzo Borghese, un onore per me e per tutti coloro che ogni giorno lavorano ai Marea”.