A Savona il 15 aprile “Golf in ti caruggi”: gara con “buche” nel centro storico e in via Manzoni pedonale

Savona. Sabato 15 aprile dalle 9.30 si svolgerà a Savona la prima attesa edizione dell’evento “Golf in ti caruggi”, organizzato dal Golf club Albisola.L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport Francesco Rossello e dagli organizzatori nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Si disputerà una gara amatoriale di golf aperta anche ai neofiti per le vie del centro storico di Savona. La partenza è da piazza della Maddalena, via Pia, piazza Chabrol, via Santa Maria Maggiore, via Manzoni (nel tratto pedonalizzato fino al bar Duomo) e piazza Sisto. Le strade non verranno chiuse, sono infatti usate palline di gomma leggera. L’iscrizione è gratuita e si può fare tramite il sito del Golf Club promotore dell’evento.

Con questa iniziativa, il Golf club Albisola vuole coinvolgere la città capoluogo e promuovere il golf come sport popolare e non elitario come è considerato nell’immaginario collettivo. Fin ad subito, il Comune di Savona ha deciso di appoggiare l’iniziativa.

La manifestazione non è solo riservata a chi gareggia, ma sarà possibile anche provare dei tiri con un istruttore all’interno di una struttura gonfiabile e davanti a Palazzo Sisto ci sarà un simulatore che proietta il lancio. Ci sarà anche Michele Briano che insegnerà questo sport ai disabili in carrozzina aiutati da un’attrezzatura dedicata.

Iniziative simili sono già state realizzate negli anni passati nel centro di Albisola con modalità analoghe a quelle di sabato 15 a Savona e in spiaggia.

“Siamo molto felici di sostenere questa iniziativa – dichiara I’Assessore allo sport Francesco Rossello – Stiamo puntando su manifestazioni sportive che possano animare la città coinvolgere la comunità ed essere ripetibili nel tempo diventando un punto di riferimento come altre manifestazioni che oramai sono diventate un appuntamento fisso per la città tutte queste caratteristiche, in più è un’iniziativa originale aperta a tutti e organizzata da una società seria e dinamica con la quale è un piacere collaborare. Speriamo che questa sia la prima edizione di un evento che vorremmo che negli anni si identificasse sempre di più con la nostra città“.

Paolo Bucchianica, responsabile sviluppo e promozione del Club, ha commentato: “Vorremmo che la nostra struttura fosse vissuta da tutto il comprensorio savonese. Non è uno sport elitario come si pensa comunemente. Con questa iniziativa portiamo questo sport nel cuore della città”.

Giancarlo Capuano, vice presidente dell’associazione aggiunge: “Il golf viene ritenuto una cosa poco economica, la nostra ambuzione è coinvolgere più cittadini possibile da Vado Ligure fino a Varazze. Vorremmo che il campo diventasse come una piscina dove le persone possono andare nella pausa pranzo o divertirsi stando all’aria aperta”.