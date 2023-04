A Laigueglia altro weekend all’insegna del beach volley con le tappe Gold e Silver: ecco i vincitori

Laigueglia. Passata Pasqua con i 400 atleti da tutta Italia, è arrivato il secondo weekend del “Back to the Sea” organizzato da Riviera beach volley su 20 campi sul litorale di Laigueglia. Vincono le tappe Gold del campionato per società gli imperiesi Fabio Balestra e Andrea Taramasco della Be.vo San Bartolomeo, nel femminile si impongono invece il duo albisolese Cecilia Perata e Monica Pastorino. Nel silver maschile a spuntarla il Genova Beach Club con Felici Marco e Cotugno Giuseppe mentre e Daria Molinari con la tedesca Gerlinde Storch.

La domenica è stata occasione delle finali Master del Ligurian beach tour che hanno visto nuovamente Genova comandare la classifica definitiva sino alla vittoria definitiva. Esposito – Lentini e Montinaro – Centenaro sono pertanto i vincitori del primo circuito ligure.

“C’è grande soddisfazione – ammette il sindaco Roberto Sasso del Verme – vedere Laigueglia riempirsi di turisti e giovani atleti è uno spettacolo per tutti e un ottimo sistema sia per destagionalizzare che per promuovere il nostro borgo”.

Ultimo appuntamento, ma non meno importante per il ponte del 25 aprile con la terza edizione Spring Beach Camp, uno dei camp di allenamento più grandi di Italia. Sotto la condizione di Mba Sport Milano, Beach volley CUS Torino e Riviera beach volley con altre 7 società tra cui Beach Volley Training, in Beach Cuneo, Bvg Asti, Beach Volley Novara, Beach Sports Chiavari, Be.vo San Bartolomeo e Beach Stadium si è superati la soglia record si 250 iscritti e si attendono due giornate di tornei veramente importanti il 24 aprile e il 25 aprile.

“Laigueglia rappresenta la location tra le migliori e suggestive in Liguria per lo sport su sabbia – spiega il promoter del Riviera beach volley – ringraziamo l’amministrazione per il sostegno e la fiducia riposta nella nostra attività”.