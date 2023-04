A Garlenda un corso di autodifesa con il maestro Rosario Iacono

Garlenda. Una giornata all’insegna della difesa personale per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di imparare a difendersi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. È questo l’obiettivo del corso organizzato dell’ASD Athletic Panthers, con il patrocinato dal Comune e dalla Pro loco di Garlenda.

Sabato 15 aprile ci sarà il primo di una serie di lezioni che si terranno a cadenza mensile, a condurle il Maestro Iacono Rosario 7 Dan di Ju Jitsu, Cavaliere dello sport nominato a Genova.

Il corso è aperto a tutti donne, uomini e ragazzi. Saranno simulate diverse situazioni e verrà mostrata la tecnica per potersi difendere. L’appuntamento è dalle 9 alle 12 nella palestra comunale in Borgate Ponte.

Per info cell. 3497942725