A Calice il primo corso professionale per accompagnatori di media montagna

Calice Ligure. Il comune di Calice Ligure è lieto di ospitare da giovedì 27 a domenica 30 aprile l’attività didattica formativa prevista all’interno del primo corso professionale per accompagnatore di media montagna organizzato da Regione Liguria in collaborazione con il collegio regionale Guide Alpine.

Il presidente del Collegio Regionale Lorenzo Cavanna ed i dottori Luca Nicora, Simone Bazzurro e Simone Carlini dell’elisoccorso Liguria e Federico Giusto del Pronto Soccorso di Savona condurranno gli aspiranti accompagnatori in un percorso formativo utile ad arricchire la professionalità turistica regionale di figure sempre più ricercate e richieste dal turismo in arrivo nella nostra regione e non solo.

Gli accompagnatori infatti saranno dotati, alla fine del loro percorso, di una qualifica riconosciuta a livello europeo e non solo nazionale.

“Cogliamo l’occasione – dicono dal Comune – per ribadire ancora una volta l’importanza di dotare i nostri territori di figure professionalmente qualificate ed attrezzate dal punto di vista normativo, assicurativo ed istruttivo al fine di poter offrire alla crescente domanda legata alle attività outdoor un approccio davvero sostenibile ed adeguato al nostro territorio regionale. Promuovere un territorio è importante ma dotare lo stesso delle figure professionali utili ad un adeguato e proporzionato suo sviluppo è vitale”.