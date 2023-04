1 maggio, la richiesta di Filcams Cgil Savona: “Chiudere le attività nei festivi e regolamentare le aperture domenicali”

Savona. “In occasione del 1 maggio, come per tutte le festività del calendario, regolamentazione delle aperture domenicali e chiusura dei festivi: perche’ 1 maggio e 25 aprile sono legate da un filo rosso indissolubile, quello del valore del lavoro”. E’ la richiesta delka Filcams Cgil Savona.

“Mentre nel mondo si discute di settimana corta e si comincia a sperimentare la formula dei quattro giorni lavorativi ci sono settori professionali, come quello del commercio, dove si lotta ancora per trascorrere in famiglia le cosiddette feste comandate. La libertà di vendere in qualsiasi giorno dell’anno, anche in quelli deputati alle feste che un intero paese tradizionalmente onora, si traduce in obbligo al lavoro per gli addetti del commercio: il diritto delle aziende di vendere, e della clientela di acquistare, anche nei giorni di festa, oscura il diritto di lavoratrici e lavoratori di conciliare dignitosamente i tempi di vita e lavoro, senza che i secondi divorino i primi”. Lo sottolinea Filcams Savona.

“Adeguarsi ad una logica concorrenziale sfrenata sacrificando il valore storico e morale di una festività è un errore – continuano dal sindacato -. la crisi che stiamo vivendo richiederebbe esattamente il contrario, ovvero il rafforzamento di riferimenti per la convivenza democratica nostra e dell’intera società. Tutto è cominciato con il decreto-legge 201 del 2011, noto come decreto monti o salva italia. la salvezza del paese passava, tra le altre cose, dalla liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali, già introdotte in via sperimentale dall’ultimo governo berlusconi e poi definitivamente sancite dal suo successore. Sono ormai anni che la filcams cgil chiede al governo di fare un passo indietro sulle liberalizzazioni di orari e aperture, alle aziende di rispettare i diritti di lavoratrici e lavoratori e alla clientela di dare un valore diverso alle giornate di festa, che non sia la celebrazione del consumo. siamo fortemente convinti che ci siano e debbano essere valorizzati e promossi altri luoghi di incontro e di svago che non siano i centri commercial”i

“Ciò che sosteniamo con forza è dunque di rivedere i tempi e i modi del commercio, ripensare il ruolo dei centri commerciali, riflettere sull’apertura continua di strutture sempre più grandi, un processo concorrenziale che anche nel territorio savonese assomiglia più ad una forma di cannibalismo e che non tiene minimamente in considerazione la sostenibilità ambientale, urbana e sociale. Se i nuovi colossi creano occupazione, al tempo stesso il loro arrivo mette in crisi le imprese commerciali preesistenti, dove invece il lavoro va perso, lasciando il territorio consumato dalle strutture cadute in disuso. Nel terziario, commercio e gdo competere su questo territorio ormai saturo equivale a competere anche sul costo del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori -diventando questi due temi -esempi di concorrenza veri e propri. Trainare questo movimento, con le sue ricadute economiche e sociali, è proprio quel modello di commercio che si fonda sulle aperture 365 giorni l’anno, un ingranaggio che procede grazie al sacrificio dei dipendenti”.

“Anche il lavoro domenicale, quando non oculatamente disciplinato, priva gli addetti del commercio di tempo da dedicare alla vita personale: uno sconfinamento del lavoro nel privato che procede ostinatamente nella direzione opposta a quella che condurrebbe ad aumentare il benessere dei lavoratori e ridurre i livelli di stress. Quella che si vorrebbe presentare come una condotta liberalmente moderna appare piuttosto una forma obsoleta di sfruttamento del lavoro”

E concludono: “A prescindere dalle lentezze legislative, è necessario dare anche una prospettiva contrattuale aziendale e territoriale alla problematica. nel savonese, in alcune realtà lavorative e parzialmente nei centri commerciali più strutturati, siamo riusciti a decifrare una calendarizzazione di chiusure e una turnistica domenicale e festiva condivisa dalle lavoratrici e dai lavoratori interessati”.