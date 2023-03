Pietra Ligure. “Crescere insieme in un mondo solidale ed inclusivo”, è questo il titolo dell’incontro, promosso e organizzato dalla Questura di Savona in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure e l’A.s.d. RunRivieraRun, che si è tenuto questa mattina (21 marzo) al Teatro Moretti di Pietra Ligure. Un momento di confronto tra studenti e istituzioni, durante il quale si è parlato di tematiche sociali importanti, tra cui la lotta alla violenza sulle donne. Presenti anche lo Spiderman savonese Mattia Villardita e la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti.

Durante l’evento è stato proiettato il video “We run for women”, realizzato per la corsa sportiva contro la violenza sulle donne tenutasi proprio nella località pietrese a novembre 2022. Una corsa di 10 km che voleva essere metafora del percorso che bisogna compiere, tutti, nessuno escluso, con un unico traguardo: la prevenzione. “Sono affari di tutti, del vicino di casa, del medico, dell’infermiere e del poliziotto. Tutti siamo coinvolti”, aveva dichiarato il questore Alessandra Simone che oggi ha ribadito il concetto ai tanti giovani presenti in sala.

“È un piacere ritornare a Pietra a parlare di argomenti importanti, fatto che dimostra la nostra attenzione verso queste problematiche – ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi al margine dell’incontro – Oggi erano davvero tanti i ragazzi presenti in sala. Ringrazio il questore Simone che ha voluto scegliere Pietra Ligure per questi eventi, è molto vicina al territorio e ce lo sta dimostrando. La partecipazione di oggi di Linda Cerruti e Mattia Villardita dimostra quanto sia importante questo incontro e questo problema”.

È d’accordo l’assessore alle Politiche sociali Marisa Pastorino che sottolinea come il lavoro e l’impegno dell’amministrazione per la lotta contro la violenza sulle donne siano costanti. “Da tempo il Comune di Pietra ha attivato sul sito un chatbot che in maniera anonima permette di comunicare con l’esterno e di lanciare un messaggio di allarme – ricorda – Abbiamo inoltre restaurato, insieme all’Alberghiero di Finale, la panchina rossa dedicata a Janira D’amato, giovane vittima di femminicidio. Vogliamo che quella panchina sia per tutti un monito costante a tenere alta l’attenzione. Noi investiamo sui ragazzi, che sono il nostro futuro, per portare avanti dei messaggi e delle azioni positive, non deve essere quell’unica corsa all’anno ma le azioni di tutti i giorni a farci pensare che prima o poi si arriverà, forse, a non dover più parlare di femminicidio e di lotta contro la violenza sulle donne”.

Come detto, all’incontro era presente anche il Cavaliere della Repubblica Italiana Mattia Villardita per presentare il suo libro “Io e Spider-man. Storia vera di un Supereroe normale”. “Sono stato chiamato in questa splendida mattinata per lanciare un messaggio a questi ragazzi che sono il futuro ed quindi è giusto che colgano il senso del volontariato e del dedicarsi al prossimo. Mi dispiace non aver portato con me il costume, ma è attualmente steso per missioni che ha fatto nei giorni scorsi – racconta sorridendo -, guardando negli occhi di questi bambini sono comunque sicuro che sono stati lo stesso felici nell’ascoltarmi”.