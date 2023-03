Volley, Vigo Albenga vince al tie break con Normac e allunga in classifica

Albenga. Non arrivano i tre punti, ma è comunque un successo quello conquistato dalla Vigo Albenga nella seconda giornata della fase finale del campionato di Serie C. Le ingaune espugnano il campo genovese della Normac AVB per 3 a 2 e riescono ad allungare in classifica a seguito della sconfitta dell’ADMO Volley contro il Celle Varazze.

Le ragazze di coach Siccardi partono forte e portano a casa i primi due set; nei successivi due arriva invece la risposta delle padrone di casa che però si devono arrendere al tie-break.

Sabato prossimo si torna al PalaLeca, l’avversario di turno è la Serteco Wonder Volley.

NORMAC AVB – VIGO ALBENGA 2-3 (21-25 / 23-25 / 25-22 / 25-23 / 10-15)