Volley, Vbc Savona al secondo posto. Capitan Mastria: “Obiettivo accedere alle finali per sperare nella promozione”

Savona. All’indomani della Giornata internazionale della donna, in casa VBC Savona si dà ancora risalto ai successi al femminile della società biancorossa. Tra questi c’è certamente il 3 a 1 della Seconda Divisione ai danni dell’Autogem Carcare, che vale il momentaneo secondo posto in solitaria.

Sul momento che sta vivendo la squadra e sulla stagione in generale è intervenuta la capitana, classe 2003 Karen Mastria, queste le sue parole: “La stagione per quanto mi riguarda non è partita nel migliore dei modi: l’iniziale sconfitta e un piccolo infortunio hanno fatto iniziare tutto per il verso sbagliato. Siamo però riuscite a svoltare, ritrovando la giusta carica e riuscendo a fare un buon campionato. Ogni tanto incappiamo in qualche ostacolo, come nell’ultima partita con il secondo set lasciato alle avversarie, ma nonostante questo dobbiamo essere felici di quello che stiamo facendo”.

Un gruppo affiatato che insieme supera tutti i momenti di crisi: “Sono molto felice di come sta andando questa stagione, perché anche se incontriamo delle difficoltà, stiamo provando a superarle lavorando insieme. Voglio per questo ringraziare la squadra per l’impegno che ci sta mettendo, per tutto il duro lavoro che si fa ma che ci sta permettendo di ottenere questi risultati campionato. Siamo un bel gruppo, che piano piano si sta unendo sempre di più e merito di questo va agli allenatori, che danno sempre il massimo per insegnarci qualcosa”.

Un finale di stagione avvincente: “Il nostro obiettivo per quest’anno è cercare di arrivare, per il secondo anno di fila, alle finali e magari puntare al salto di categoria. Continuando a lavorare come stiamo facendo potremmo, magari, toglierci delle soddisfazioni”.