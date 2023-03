Volley, Under 14: l’Albenga Blu è campione territoriale di Ponente

Albenga. Una domenica da incorniciare per l’Under 14 Blu dell’Albenga Volley, le ragazze di coach Di Vicino hanno infatti conquistato il titolo territoriale di ponente.

Un campionato di qualificazione perfetto, con quel 12 su 12 che regala gli ottavi di finale, poi vinti, contro il Carcare. In semifinale, al palazzetto di Pietra Ligure, il 3 a 0 sul Sabazia Vadogateway non lascia scampo all’immaginazione: le biancoblù tengono il pallino del gioco in mano e annientano le avversarie (questi i parziali: 25-23 / 25-5 / 25-14)

In finale ci arriva a sorpresa il Rotondo Planet Volley che, dapprima va sotto di due set, ma poi ha la forza di pareggiare il conto trovando le giuste misure alla formazione ingauna. Il tie-break è storia a parte e le biancoblù grattano dal fondo del barile le ultime energie che gli valgono il trionfo e la vittoria del campionato di ponente.

ROTONDO PLANET VOLLEY – ALBENGA VOLLEY BLU 2-3 (23-25 / 15-25 / 25-23 / 25-22 / 10-15)