Volley, campionati studenteschi: alla fase provinciale la squadra femminile del Calasanzio e la maschile del Patetta

Carcare. Il 22 marzo presso i locali della palestra comunale di Carcare si sono svolti i campionati studenteschi di Volley, partite valide per l’accesso alla fase provinciale che si terrà il 5 aprile a Savona.

Il Calasanzio ha partecipato con la squadra femminile e con quella maschile composte entrambe da studenti del primo biennio e del terzo anno provenienti dai tre indirizzi liceali ed ha affrontato i giocatori dell’IIS Patetta. Hanno partecipato all’evento sportivo anche le studentesse e gli studenti dell’istituto comprensivo di Carcare e di Cairo nella categoria cadetti. Le partite sono state giocate a partire dalle 8:30 fino al termine della mattinata scolastica.

Vittoria tutta al femminile per Carcare, che conquista il pass per la fase provinciale con la squadra delle allieve del Liceo Calasanzio e le cadette del comprensivo carcarese; la squadra maschile che andrà a Savona sarà invece quella dell’Istituto Patetta.

All’evento hanno partecipato in prevalenza studenti già praticanti la pallavolo, la squadra femminile del Liceo puntava su una formazione di tutte pallavoliste, mentre quella maschile contava solo due giocatori, tra loro Filippo Leoncavallo che recentemente ha partecipato alle selezioni avanzate tra i migliori atleti delle leve 2007, 2008 e 2009 per il Trofeo delle regioni svoltosi a Roma.

“Congratulazioni alle 13 bravissime e agguerritissime atlete cui va anche un grosso in bocca al lupo per le fasi successive – commentano dal Calasanzio – uno speciale plauso e ringraziamento va inoltre alle professoresse Stefania Resio e Maria Lambertini, organizzatrici dell’evento cui il Liceo ha dato ospitalità presso il Palasport e alla professoressa Daniela Viglietti, arbitro per l’occasione ma ex giocatrice in B2 con la Pallavolo Carcare”.