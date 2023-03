Villanova, all’Hermitage la presentazione del programma di Antonio Verzera per la presidenza dell’Asi

Villanova d’Albenga. “Più vicinanza ai Club e al territorio, formazione dei giovani e coinvolgimento delle donne nel motorismo storico, riapertura del dialogo con l’ACI per costruire un percorso comune anche a livello istituzionale”.

È questa la visione per il futuro dell’ASI delineata da Antonio Verzera, attuale consigliere e vice presidente dell’Automotoclub Storico Italiano. Invitato da Augusto Zerbone, presidente delle “Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori”, all’hotel Hermitage di Villanova d’Albenga (Savona) ha presentato il programma in vista delle elezioni del 15 aprile per la presidenza dell’associazione per il prossimo mandato 2023/26.

“La visione chiara delle necessità di coordinamento interno e le carenze dovute anche all’evoluzione dei tempi sono gli obiettivi primari – ha sottolineato Verzera – Ogni singolo aspetto gestionale della Federazione deve essere pensato e messo in atto solo per il reale aiuto ai Club federati. Ogni attività deve essere d’ora in avanti a sostegno di quanto i Club svolgono sul territorio, rappresentando l’ASI da oltre 50 anni”.

Sono 10 i punti del programma interamente dedicato ai Club ASI rappresentanti del motorismo storico nazionale: “Oltre alla vicinanza ai Club e al territorio è prevista la formazione dei giovani e il coinvolgimento delle donne nel motorismo storico, la riapertura del dialogo con l’ACI per costruire un percorso comune anche a livello istituzionale e una maggiore visibilità mediatica per conquistare l’interesse di coloro che possiedono un’auto storica”.

Fanno parte della sua squadra anche Vincenzo Giibino, Raffaele Cocozza, Fabrizio Consoli, Fabio Gaiotto, Maurizio Speziali, Arcangelo Conserva, Francesco Battista, Carlo Fischi, Giampietro Belussi, Elisa Artioli, Tiziano Romeo e Augusto Zerbone. Durante la riunione è stato ricordato come i club presenti in Italia sono attivissimi nell’organizzazione di raduni, manifestazioni, sfilate.

“Sono l’anima visibile, quella che rallegra le domeniche mattina in occasione di eventi locali e nazionali, quella che è sempre festa quando passa un’auto storica con la guida a destra. Un museo viaggiante che rappresenta una fetta importante della storia del nostro Paese”, ha sottolineato infine Verzera.