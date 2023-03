Vigo Albenga, la promozione si avvicina: 3 a 0 in casa dell’Admo Volley

Lavagna. Era probabilmente una delle trasferte più insidiose della stagione quella di Lavagna, in casa dell’Admo Volley, ma la Vigo Albenga ha un solo grande obiettivo e non guarda in faccia nessuno. Le biancoblù hanno ottenuto un netto 3 a 0 anche in casa della formazione tigullina e restano a più 4 in classifica sul Cogovalle, che continua anch’esso la propria marcia di inseguimento vincendo sul campo della Serteco Wonder Volley.

Un match quasi mai in discussione, la squadra di coach Siccardi imprime fin dalle prime battute il proprio gioco e chiude la sfida senza troppi affanni coi parziali di 16-25, 21-25, 17-25.

Metà fase finale è alle spalle, la Vigo Albenga ha conquistato 11 punti su 12 disponibili, un ruolino che se confermato lancerebbe le ingaune direttamente in Serie B2. Attualmente conducono la classifica con 27; seguono Cogovalle con 23, Celle Varazze Volley con 21, Admo Volley con 16, Normac Avb con 14, Serteco Wonder Volley con 12, Podenzana Tresana Volley con 7, Vasco Lanfranchi con 0.