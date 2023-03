Sanac, i rappresentanti dei lavoratori in Regione: elaborato ordine del giorno condiviso per chiedere l’intervento del Ministero

Liguria. Questa mattina il consiglio regionale si è aperto con l’audizione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori dello stabilimento di Vado Ligure della Sanac, con l’obiettivo di mettere in campo una linea condivisa in prospettiva del confronto che si terrà lunedì 27 al Mimit.

Successivamente il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, in cui si impegna la giunta a rappresentare al Ministero delle imprese e del made in Itay la necessità che la situazione di Sanac sia inserita e risolta definitivamente in maniera unitaria nel rinnovo dell’Accordo di programma su Acciaierie d’Italia (Ex Ilva) in corso di elaborazione e a farsi parte attiva presso il governo affinché consideri la necessità di supportare l’attività dello stabilimento Sanac di Vado Ligure con nuovi ordini da parte di Acciaierie d’Italia.

Sanac è stata una azienda leader nella produzione di materiale per l’industria siderurgica, ma ha subito un calo del fatturato dai 100 milioni del 2021 ai 50 del 2022 e attualmente occupa 400 persone, di cui 80 nello stabilimento di Vado.

“Lo dico e lo ribadisco, bisogna studiare una strategia che guardi al futuro della Sanac di Vado, inserendola tra le Aziende di Interesse Nazionale, considerate strategiche per l’economia del Paese – spiega il consigliere regionale Alessandro Bozzano, che ha partecipato all’incontro – Ma la Sanac non deve essere trattata come una cattedrale nel deserto, questa azienda fa parte di un territorio, la Provincia di Savona, che per buona parte è inserito in area di crisi complessa. La nostra provincia necessita di riflessioni importanti che partano proprio dall’area di crisi complessa e includano le aziende strategiche per il territorio, in base ad una linea di programma che preveda percorsi finalizzati ad uscire dalla crisi e non solo a supportarne gli effetti attraverso l’attivazione di ammortizzatori sociali”.

Il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino aggiunge: “Una crisi complessa e senza fine che oggi si gioca ai tempi supplementari. Sanac Savona è infatti vicina al punto di non ritorno. L’azienda è gestita da due commissari e, ad oggi, si stanno spostando stampi e materie prime verso altri stabilimenti. Questa decisione rischia di far sparire una volta per tutte Sanac Savona che potrebbe essere smembrata e svenduta a pezzi. È evidente che l’intervento di Regione Liguria nei confronti del Governo deve essere forte e determinato come lo è stato quello di altre regioni che hanno siti di Sanac nel proprio territorio”.

“Ricordiamo che Sanac è area di crisi complessa con particolare situazione giuridica riconosciuta dal Governo che dovrebbe garantire interventi a favore delle aziende in crisi nel territorio. Sarebbe assurdo che con una vertenza di questo tipo, con Sanac nel territorio savonese, non vi fosse un riconoscimento della strategicità dello stabilimento di Savona nella filiera della produzione dell’acciaio. Lamentiamo peraltro l’atteggiamento minimale avuto fin adesso dai due commissari perché, se è vero che è necessario il collegamento con la filiera dell’acciaio di Taranto, era possibile in questa fase gestionale tentare di recuperare altri mercati come quello dell’industria del vetro”.

“Nella riunione dei capigruppo in consiglio regionale ho ricordato proprio la questione delle aree di crisi, chiedendo espressamente agli assessori Benveduti e Sartori di farsi carico e di spingere nei confronti del Governo e dei due commissari affinché non si tralasci la particolare situazione della provincia di Savona e quindi anche di Sanac”.

Il gruppo Lega: “La Regione Liguria ha deciso di intervenire sulla difficile situazione della Sanac di Vado Ligure. L’azienda, che è stata leader nella produzione di materiali refrattari per l’industria siderurgica, e che dispone di impianti di produzione anche a Gattinara, Massa e Grogastu, si trova oggi in amministrazione straordinaria con il personale, circa 80 persone, in cassa integrazione, dopo tre bandi andati deserti. A seguito dell’incontro di questa mattina in Regione con i sindacati e l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, che ha condiviso le preoccupazioni dei lavoratori, abbiamo deciso di scrivere un ordine del giorno, sottoscritto unitariamente, in cui la Regione chiede al Governo di intervenire con Acciaierie d’Italia per dare nuovi ordini allo stabilimento di Vado Ligure e supportarne in questo modo l’attività. Si sottolinea inoltre la necessità che la situazione di SAnac sia inserita all’interno del rinnovo dell’Accordo di Programma su Acciaierie d’Italia in un’ottica di visione strategica dell’acciaio in Italia”.

Il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello: “Per garantire la continuità produttiva e occupazionale, preservando il reddito di 60 lavoratori dello stabilimento Sanac di Vado Ligure, sarebbe sufficiente un accordo per un ordinativo di circa 1.000 tonnellate al mese da parte di ArcelorMittal. Per questo durante la conferenza dei capigruppo che si è svolta questa mattina in consiglio regionale, con l’audizione dei lavoratori Sanac e dei sindacati, è stato redatto un ordine del giorno condiviso, approvato all’unanimità da tutte le forze politiche, in cui si impegna Regione Liguria a giocare un ruolo diretto di interlocuzione con il MIMIT, controllante di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), principale committente di Sanac, affinché riprenda gli ordinativi di refrattari. Questo importante segnale di compattezza istituzionale dovrà arrivare fino al Governo, affinché nelle discussioni sul futuro dell’acciaio in Italia, si possa considera Sanac come nodo da preservare all’interno di questa filiera strategica, senza che trovino conferme eventuali spacchettamenti. L’auspicio è che dai Commissari, già dai prossimi incontri con i sindacati e lavoratori, arrivi il segnale di voler garantire una futura acquisizione dell’azienda ispirata a criteri di unità, consolidando gli stabilimenti esistenti”.