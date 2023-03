Veloce retrocessa in Seconda Categoria, Viti: “Eccessivo ottimismo ma club in salute”

La sconfitta di domenica ha condannato alla retrocessione la Veloce. La discesa in Seconda Categoria era dell’aria da tempo visto che la formazione granata ha conquistato solo 2 punti in tutto il campionato. D’altronde, vista l’età media bassissima, mister Fabio Musso, alla guida della squadra con Rino Ceraolo, lo aveva detto a inizio anno: “Salvarsi sarebbe la nostra Champions League”. Le vicissitudini sono note: a giugno non c’era nulla e si è scommesso su una squadra che avrebbe dovuto fare la Seconda Categoria. Il presidente Bertrand Viti fa il punto sul presente dello storico club savonese.

Retrocessione annunciata da un paio di mesi, umore?



Sapevo che il campionato sarebbe stato difficilissimo ma non pensavo in queste proporzioni. Due punti sono pochissimi e non rispettano i valori in campo.

Mister Musso, facendo mea culpa, aveva parlato al giro di boa di eccessivo ottimismo. Concorda?

Sì. Abbiamo valorizzato i giovani, hanno fatto un anno di palestra importante per noi. L’eccessivo ottimismo e la mia inesperienza ci hanno portato a una valutazione errata della complessità del campionato. C’è stata inesperienza a tutti i livelli, io per primo.

Il gruppo ha tenuto botta?

Sì e questa è la cosa che ci fa più piacere. Non ci sono stati screzi, cosa non scontata nelle difficoltà, e la squadra si è allenata con costanza e impegno sempre.

Bilancio presidenza: dalla Promozione alla Seconda Categoria. C’è un ‘ma’?



Dato inconfutabile. Nel conto ci sono anche la retrocessione al primo anno e la risalita dopo due anni in Promozione con campionato vinto. Una cosa però importante: l’obietttivo del mio mandato è stato tenere in vita la Veloce evitandone la scomparsa. La mia discesa in campo è stata per evitare che il club sparisse sotto ai debiti e sotto gestioni avventate.

Differenze tra le due retrocessioni consecutive?

Mi assumo tutte le responsabilità quest’anno mentre non sento mia la retrocessione dello scorso anno: mi ero occupato solo di questioni contabili, la squadra era stata costruita e gestita da mister e direttore sportivo. Quest’anno, a dicembre, consci di avere fatto un errore abbiamo provato a correggere la rotta, ma nessuno ha sposato il progetto.

E adesso? Fin dal principio l’idea di Musso e Ceraolo era un percorso biennale…

Sono il presidente ma alla Veloce le decisioni vengono prese dal consiglio direttivo. Non si può negare che dal punto di vista sportivo sia una disfatta. Ho sempre difeso i mister, anche quando mi è stato chiesto di cambiare per una sterzata. Dal punto di vista dello spogliatoio hanno fatto un ottimo lavoro. Se fosse per me, li confermerei. Non ne ho le competenze, ma molti addetti ai lavori si sono complimentati per il gioco della squadra.

A fare da contraltare, un gruppo Juniores – quasi di pari età con la prima squadra – in testa al campionato. In caso di vittoria, sareste l’unica squadra di Seconda Categoria con una Juniores di Eccellenza, perlomeno nel savonese-genovese. Anomalia che significa cosa?

Abbiamo posto le basi per una squadra di primissimo livello l’anno prossimo, che dovrà essere pronta a tornare direttamente in Prima Categoria. La Seconda Categoria è un incidente nella storia della Veloce, la società è in salute, ha un ottimo settore giovanile, abbiamo rimesso in sesto il campo di Valleggia. Siamo entusiasti e ottimisti per ripartire il prossimo anno. Oltre al grandissimo campionato della Juniores di Fiorio, la leva 2008 è prima in classifica, anche i 2007 sono ai vertici. Non siamo depressi, anzi…