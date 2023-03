Vela, si conclude l’Invernale del Ponente: vincono Farfallina2 e Nuvola Rossa

Varazze. Sabato 25 e domenica 26 febbraio si è conclusa la trentaduesima edizione del Campionato Invernale del Ponente, organizzato in collaborazione dal Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle, Lega Navale di Savona e grazie all’ ospitalità della Marina di Varazze.

Sabato le condizioni meteo sfavorevoli hanno permesso lo svolgimento di una sola prova, caratterizzata da una brezza leggera da Levante e forte corrente, che hanno costretto il CdR a ridurre il percorso sulla seconda boa per entrambi le classi. Al termine della regata, a causa dell’avviso di burrasca, il CdR ha dovuto annullare preventivamente la prova di recupero prevista per il giorno seguente.

Domenica si è svolta, presso la sede del Varazze Club Nautico, la premiazione del Campionato Invernale: con due prove di scarto e 8 prove svolte, si riconferma al vertice nelle classi IRC e ORC “Farfallina2” di Davide Noli, mentre nella classe Gran Crociera vince “Nuvola Rossa” di Davide Grignani.

Nella classe ORC, si posiziona al secondo posto “Horatio” di Massimiliano Rizzo, seguita da “Velasquez” di Luigi Buzzi. In IRC, “Voscià” e “Blu Lunetta”, conquistano rispettivamente 2° e 3° posto dopo Farfallina 2; mentre in Gran Crociera seguono “Nuvola Rossa” rispettivamente “Sparviero” e “Mediterranea”.

Per le 33 imbarcazioni (20 in classe ORC, 4 in IRC e 13 in Gran Crociera) è stata un’edizione di alto livello tecnico e combattuta fino all’ultimo.

“Il Comitato Organizzatore – dicono – ringrazia il Comitato di Regata, presieduto da Roberto Goinavi con Salvatore Decaro, i posa boe e la segreteria per l’ottimo lavoro svolto; tutti i soci che si sono prodigati per la realizzazione dell’evento; il Comune di Varazze e la Marina per l’ospitalità: gli sponsor tecnici ‘Boma Caffè’, ‘Monolith’, ‘Ceramiche Il Tondo’ e infine Alessandra Franzone per le fotografie. Un ringraziamento particolare a tutti gli armatori che hanno partecipato a questa 32° edizione del Campionato del Ponente, impreziosendola.

Prossimo appuntamento con il Campionato del Ponente, il 4 e 5 novembre 2023. La trentatreesima edizione si svolgerà in un’unica manche articolata su 6 weekend e terminerà il 24 e 25 febbraio 2024.