Veicoli elettrici, sulla A10 attivate due nuove postazioni di ricarica

Liguria. Due nuove postazioni di ricarica per veicoli elettrici sono state attivate dal Gruppo Astm sulla A10 Savona-Ventimiglia. Le due stazioni, aperte al pubblico, si trovano nelle aree di servizio Bordighera Sud e Valle Chiappa, entrambe in direzione Savona.

In ciascuna delle aree di servizio sarà possibile la ricarica contemporanea di due veicoli garantendo la neutralità tecnologica grazie alla presenza di tre tipologie di prese: CCS Combo 2, CHAdeMO, Type 2. I servizi saranno attivati nell’ambito della subconcessione con Maglione srl, operatore di ristoro autostradale italiano attraverso il marchio Sarni.

Con questa nuova apertura le stazioni totali di ricarica elettriche attualmente presenti lungo tutta la rete autostradale gestita dalle società concessionarie del gruppo ASTM in Italia salgono a 16, mentre i punti ricarica arrivano al numero di 75 unità (sul tracciato A10 gestito da Autostrada dei Fiori, caratterizzato da un elevato volume di traffico turistico, i punti di ricarica sono 17).

L’iniziativa si inserisce nella strategia di medio e lungo termine del Gruppo ASTM che mira a “diffondere servizi di ricarica elettrica con l’obiettivo finale di elettrificare entro il 2026 tutta la rete autostradale italiana di propria competenza, circa 1400 chilometri, a testimonianza del significativo contributo del Gruppo per una concreta transizione in chiave green della mobilità. Già nel corso del 2023, in particolare, il programma prevede l’apertura di oltre 20 stazioni di ricarica che consentiranno di arrivare a coprire circa il 60% delle aree di servizio presenti su tutta la rete del Gruppo”.