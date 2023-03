Varazze, in Comune un incontro con bar e ristoranti in vista della stagione estiva

Varazze. Convocato nella sala consiliare del Comune un incontro con i proprietari di bar e ristoranti in vista della stagione estiva.

All’assemblea, che si terrà giovedì 16 marzo alle ore 16:00, parteciperanno anche Confcommercio e Aps “I Borghi”, oltre all’amministrazione rappresentata dall’assessore Marilena Ratto, il sindaco Pierfederici e il vicesindaco Piacentini.

Diversi i temi che verranno trattati. In primis si parlerà del regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Verranno esposte anche le norme in materia di eventi musicali e sulla segnaletica e le comunicazioni al pubblico obbligatorie per legge da esporre all’interno dei pubblici esercizi. Ultimo punto all’ordine del giorno l’edizione 2023 della manifestazione “Cundigiun”.

“Visti gli importanti argomenti trattati – dichiara l’assessore Ratto – chiediamo la massima partecipazione di tutte le attività di somministrazione di cibi e bevande del territorio”.