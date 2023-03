Varazze, Don Bosco torna dai suoi ragazzi: trasferita la storica statua vicino all’ingresso dell’Oratorio

Varazze. “Don Bosco, ritorna, tra i giovani ancora”. Commozione questa mattina all’Oratorio Salesiano per il trasferimento della statua del Santo dalla storica collocazione a quella nuova, vicino all’ingresso della struttura. L’operazione rientra, come previsto, nel progetto della realizzazione dei box.

“L’amata statua di Don Bosco, come da accordi, è stata trasferita giù, nello spazio dei Salesiani, collocata in una postazione studiata appositamente per continuare, comunque, ad accogliere e guardare i suoi ragazzi, e chiunque entri in Oratorio perché sarà vicina all’ingresso, vicina alla chiesa e prossima ai campi”, spiega a IVG.it, Claudio Caiano, cooperante salesiano.

“Il ragionamento che è stato fatto, è proprio quello di portare Don Bosco in mezzo ai suoi ragazzi in modo che questi, possano anche abbracciarlo, durante le nostre giornate in Oratorio. Sicuramente intorno a questa importante statua per l’Oratorio e tutta Varazze, ci saranno momenti di incontro quotidiano: ad esempio intorno alle 5 del pomeriggio, durante la pausa, quando ci interrompiamo per un momento di preghiera”, prosegue.

Attimi di commozione questa mattina con il “volo” di Don Bosco, la statua cui Varazze è devota, che ha cambiato casa. Un’opera prestigiosa. Oltre a questa, ne esistono altre due al mondo: una a Valdocco, l’altra nell’istituto di Roma “Sacro Cuore”.

“Questa è la terza collocazione che ha avuto, nel tempo, la statua varazzina di Don Bosco, – sottolinea Caiano, – prima era a livello dei campi, come sarà adesso, ma in un’altra postazione, poi nella zona dell’ex Collegio. Quindi, in realtà, è tornata alla sua collocazione originaria”.