Ortovero. Il titolo potrebbe essere “Vandali in Valle Arroscia“, negli antichi borghi che, a prima vista, dovrebbero essere tranquilli e sonnacchiosi, dove tutti si conoscono e si aiutano. E invece… Invece nelle ultime settimane Ortovero e Vendone sono state al centro di episodi che hanno provocato disagio e allarme.

Andiamo con ordine. A Vendone, sulla strada di mezza costa, c’è il Parco delle Sculture, uno dei luoghi più suggestivi del Ponente ligure, uno spiazzo che raccoglie una ventina delle grandi opere in pietra, steli e menhir, realizzate a cavallo degli Anni ’80 e ’90 da Rainer Kriester, indimenticato scultore tedesco che scelse Vendone come luogo del cuore.

Attraversando il parco si arriva all’antica torre restaurata nel 2011, ultima vestigia rimasta del castello fatto erigere dai Clavesana a metà del 1200. Proprio davanti alla torre, da anni, è stato montato un palco che, in estate, ospita concerti ed eventi culturali. Nei giorni scorsi, però, quel simbolo di una comunità, piccola, ma fiera e unita, è stato sfregiato: qualcuno, probabilmente un gruppo di sbandati, ha pensato bene di distruggere le sedie accatastate vicino al palco, di imbrattare con bombolette spray le panchine e i tavoli in pietra, spruzzando la vernice anche sugli alberi lungo il vialetto che collega il parco delle sculture alla torre.

Un episodio che ha fatto indignare gli abitanti di Vendone e non solo, anche perchè non è la prima volta che il parco viene preso di mira da balordi che imbrattano e danneggiano arredi e strutture. Per cercare di stroncare le attività vandaliche il Comune sta valutando la possibilità di installare un sistema di videocamere.

Scendiamo a Ortovero, dove i vandali si trasformano in piromani. Il primo episodio una ventina di giorni or sono, quando è stato dato alle fiamme un capanno che serviva a proteggere attrezzi agricoli. Pochi giorni fa un secondo incendio, in regione Tenaighe (la strada che unisce Ortovero a Villanova d’Albenga), ha distrutto un piccolo deposito di cassette, in legno e plastica, bruciando anche olivi e alberi da frutto. In entrambi i casi sono stati avvertiti i carabinieri di Villanova d’Albenga che hanno escluso che alla base degli incendi ci siano vendette o rancori nei confronti degli agricoltori, piuttosto un gruppo di persone, probabilmente giovani, che si ritrovano in posti appartati per bere o fumare, terminando la nottata con un falò che provoca danni economici non particolarmente gravi, ma comunque importanti per piccole aziende, spesso non assicurate. E proprio le piccole aziende agricole di regione Tenaighe già in passato erano state al centro di furti di verdura, carciofi in primo luogo.