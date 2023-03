Valbormida in lutto per la scomparsa di Aldo Gepponi, ex vicesindaco di Cosseria e allenatore di calcio

Cosseria. La Valbormida piange la scomparsa di Aldo Gepponi, ex vicesindaco di Cosseria e allenatore di calcio in molte società della valle. Aveva 75 anni e da anni combatteva con una brutta malattia.

Ferroviere in pensione, Gepponi era una persona molto stimata e conosciuta in Valbormida, non solo per la sua attività amministrativa ma anche per la sua grande passione per il calcio: vantava un’esperienza quarantennale sulla panchina. Tra le squadre da lui allenate Pallare, Millesimo, Murialdo, Cosseria, la Juniores del Bragno e varie leve del settore giovanile. L’ultima sua avventura con la Carcarese nel campionato 2020-2021, quando è stato il vice allenatore di Matteo Siri alla guida della squadra biancorossa che militava in Seconda Categoria.

“Un dolore immenso” commenta il primo cittadino di Cosseria Roberto Molinaro che lo descrive come una persona “sempre disponile e molto sensibile verso l’ambiente, i giovani e gli anziani. Conoscitore di tutti i tipi di piante e amante e rispettoso degli animali, costruiva sempre dei nidi in legno per i volatili”.

“Aldo – racconta Molinaro – è stato il mio vicesindaco dal 2014 al 2019, una figura che ogni sindaco desirerebbe avere al suo fianco e con alto senso civico. Quando veniva emessa un’allerta meteo, Aldo era immediatamente sulle strade a verificare eventuali criticità. Era molto stimato anche dal mondo dell’associazionismo, tutti lo ricordano con affetto, stima e gratitudine per il suo contributo attivo. Aldo era anche amico di una fedeltà e un supporto rari”.

Parole di cordoglio anche da parte della Carcarese: “Oggi ci ha lasciato una persona unica, che ha dato tanto ai nostri colori. Aldo Gepponi aveva a cuore i giovani, sui campi da calcio, così come nelle vita, riusciva a stare al passo con i tempi ed aiutarli nel loro percorso di crescita sportivo ed umano. Era una persona ed un tecnico alla mano che riusciva a farsi voler bene da tutti. La sua gentilezza, il suo modo di rapportarsi con la squadra e di vivere il ruolo da allenatore erano un esempio per tutti. Alla Carcarese ha allenato per anni il settore giovanile e poi è stato vice allenatore della squadra B in Seconda Categoria. Ogni volta vederlo indossare i colori biancorossi è stato per noi un piacere ed un onore. Fai buon viaggio Aldo, che la terra ti sia lieve”.