Vado Ligure, prende forma la nuova diga foranea: completato il terzo cassone e oltre il 50% dei versamenti

Vado Ligure. Prende forma la nuova diga foranea di Vado Ligure: completato il terzo cassone e oltre il 50% dei versamenti.

Continuano in parallelo le lavorazioni per l’ampliamento e il potenziamento del muro frangi flutti a protezione del bacino portuale e della piattaforma multipurpose di Vado Ligure; è stata varata la terza struttura cellulare ed è in corso il versamento subacqueo del materiale lapideo, proveniente dallo scavo del vicino cantiere per l’ampliamento del terminal portuale (che prevede il potenziamento del parco ferroviario e il rifacimento della viabilità di accesso al bacino portuale., Una volta riempito, lo scavo comporrà la base su cui verranno posati i 4 nuovi cassoni e i 13 già esistenti che verranno spostati dalla configurazione attuale a quella di progetto.

La prossima fase prevede la conclusione della realizzazione delle strutture cellulari e l’affondamento dei primi 4 moduli. Al momento, per la costruzione di questi tre cassoni sono stati utilizzati quasi 13mila mq di calcestruzzo e 1000 tonnellate di acciaio.

Il video dell’ingegnere Filippo Serrafini che illustra i lavori in corso: