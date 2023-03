Vado Ligure, demolizione del ponte sul torrente Segno: ipotesi avvio lavori a maggio

Vado Ligure. I lavori di demolizione del ponte sull’Aurelia sul torrente Segno inizieranno tra la primavera e l’estate, probabilmente a maggio. Il Comune è in attesa della data e del cronoprogramma definitivi da parte di Anas.

E’ previsto l’innalzamento del ponte per l’adeguamento idraulico e statico. “Auspichiamo che si inizi prima possibile, sono lavori urgenti“, ha commentato il vicesindaco Fabio Gilardi.

Il progetto esecutivo ha ottenuto il parere positivo in sede di conferenza dei servizi dagli enti coinvolti ed è quasi pronto per essere aperto il cantiere. “Cambierà lo scenario urbanistico e della zona adeguandolo alle norme e cambierà il senso di marcia (diventerà senso unico) in via Caduti della Libertà”.

“Abbiamo chiesto un cronoprogramma delle opere preciso. Contestualmente si eseguiranno altri interventi come la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia e nuove tubazioni di Esso sui pontili”.

Durante il periodo dei lavori sarà chiusa l’Aurelia: saranno modificate le corse del trasporto pubblico locale e della viabilità urbana: “Fortunatamente abbiamo strade alternative”, ha concluso Gilardi.