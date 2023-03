Vado Ligure, ampliamento discarica Bossarino: completata la prima fase dei lavori

Vado Ligure. Innovatec rende noto che la controllata Green Up ha completato la costruzione della prima vasca del nuovo lotto della discarica di Bossarino. L’opera ingegneristica che ha visto coinvolte sei differenti sub appaltatori, consente al gruppo di aumentare la sua capacità di messa a dimora di rifiuti industriali non pericolosi di circa 600 mila metri cubi.

L’apertura del nuovo invaso, con i lavori avviati nel marzo 2022, ha previsto la costruzione di una gronda in calcestruzzo e massi per il recupero delle acque superficiali di circa 700 metri lineari e la costruzione di un canale in calcestruzzo – posizionato sotto il nuovo lotto – per il recupero delle acque sotterranee di circa 500 metri lineari.

Il lotto di lavori, realizzato con le tecnologie più avanzate presenti sul mercato per lo svolgimento di tale attività, è stato costruito con la tecnica delle terre armate scavando circa 600 mila metri cubi di terra con un muro di circa 30 metri di altezza e carotati sotto terra circa 1.000 micro pali da 15 a 25 metri con la tecnica del jet grountig.

Sono state inoltre realizzate tre vasche di laminazione e due pozzi in acciaio per il percolato.

Le discariche all’avanguardia e funzionali, come quella di Bossarino, rimangono, nell’ambito delle direttive comunitarie e degli obiettivi UE al 2030, uno strumento indispensabile nel ciclo di gestione dei rifiuti per smaltire i residui finali degli impianti di trattamento che non si è più in grado di trasformare e recuperare.

Sul nuovo asset dell’hab vadese, a livello procedurale, era stata anche presentata alla Provincia di Savona la richiesta di variante non sostanziale per la discarica e la sua futura gestione.

Green Up, specializzata nella selezione, trattamento e messa a dimora di rifiuti e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da biogas, è la società che gestisce il sito vadese e si pone in linea con le prospettive di economia circolare, promuovendo i processi di recupero dei materiali di scarto per trasformarli in valore.