Vadese, Principato esulta tenendo alta l’attenzione: “Contenti per il risultato, ora testa a Olimpic e Savona”

Vado Ligure. Mercoledì pomeriggio presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” Vadese e Albissole si sono affrontate in occasione del recupero della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, una gara dominata dal sodalizio azzurrogranata, è terminato sul punteggio di 3 a 0, un epilogo che permette a Suetta e compagni di continuare ad inseguire il sogno playoff.

Al termine della gara Mirko Principato, addetto stampa della società, ha commentato la prestazione della Vadese. “Siamo contenti del risultato – ha dichiarato – ora guardiamo a Olimpic e Savona sperando di riuscire ad entrare a tutti gli effetti in zona playoff.”

L’intervistato ha poi proseguito svelando che tipo di approccio gli azzurrogranata tenteranno di mettere in mostra nelle ultime uscite stagionali: “Crediamo che ogni partita abbia una storia a sè, per questo devono tutte essere affrontate come piccole finali. Lo abbiamo fatto sia oggi (mercoledì per chi sta leggendo, ndr) che domenica scorsa, lo faremo anche nelle ultime due. Crediamo che ogni squadra in questo campionato giochi per vincere, per questo continueremo a scendere in campo agguerriti.”

Infine Principato ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Ci tengo a rivolgere i miei auguri di pronta guarigione a Romeo. Nonostante la sua assenza sappiamo di poter contate su Crocetta, Ninivaggi, Ndiaye e Raffa, giocatori i quali hanno la possibilità di dare tanto dimostrando cos’è la Vadese e com’era strutturata per iniziare il campionato. Siamo molto contenti di poter disporre di una rosa ampia e di qualità.”