Vadese, prima doppietta in carriera per Incorvaia: “Contento per la vittoria, crediamo nei playoff”

Vado Ligure. Domenica mattina presso lo stadio “Ferruccio Chittolina” Vadese e Priamar si sono sfidate in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Al termine di una gara disputata su buoni ritmi a spuntarla è stata la formazione allenata da mister Tony Saltarelli: gli azzurrogranata infatti, attraverso una una buona prova di forza, sono riusciti ad imporsi con il punteggio di 4 a 1.

Protagonista assoluto del match è stato Gabriele Incorvaia, giocatore estremamente duttile il quale ha indirizzato la partita mettendo a segno un’esaltante doppietta. Nel post partita non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, prontamente arrivato: “Sono contento per i due gol e per la vittoria della squadra. Adesso partita dopo partita tenteremo di centrare l’obiettivo playoff, lotteremo fino all’ultimo per raggiungerli dando il 110%.”

“È la prima volta in cui mi capita di realizzare una doppietta – ha concluso Incorvaia – spero di riuscire a farne altre per aiutare al massimo la squadra nelle ultime partite.”

Gli azzurrogranata sono cresciuti molto nel girone di ritorno (la squadra allenata da Saltarelli ha già ottenuto lo stesso numero di punti conquistati nel girone d’andata con ancora tre match da disputare), una tendenza positiva che Suetta e compagni tenteranno di alimentare nell’incontro del pomeriggio contro l’Albissole (calcio d’inizio programmato per le ore 16.30).