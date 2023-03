Vadese, dopo la Letimbro ecco la Priamar. Ninivaggi: “Affronteremo le ultime partite al meglio, felice di essere tornato”

Vado Ligure. Quest’oggi alle ore 10.00 presso l’impianto “Ferruccio Chittolina” Vadese e Priamar si affronteranno in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match inaugurerà un turno che potrebbe decretare la vincente del raggruppamento: il Quiliano&Valleggia infatti, nel pomeriggio, si giocherà il suo primo match point promozione sfidando l’Albissole.

In casa azzurrogranata invece, anche se ormai ridotte al lumicino, resistono le speranze playoff: la squadra allenata da Tony Saltarelli in settimana (mercoledì 22 marzo per l’esattezza) recupererà il match rinviato proprio contro la compagine guidata da Carlo Gino Sarpero, questo per una sette giorni di fuoco in cui, facendo bottino pieno, la Vadese potrebbe portarsi a -2 dal Masone, squadra attualmente al terzo posto in classifica (in attesa delle gare di Pra’ e Multedo).

La vittoria in rimonta ottenuta settimana scorsa contro la Letimbro ha dimostrato come il sodalizio del presidente Brunasso non voglia smettere di crederci, una volontà sottolineata anche dal rientrante Lorenzo Ninivaggi: “Mancano quattro partite, in questi ultimi match cercheremo di fare il meglio possibile vedendo cosa capita. Sappiamo soltanto che il destino non è nelle nostre mani, noi però ce la metteremo tutta.”

L’attaccante lo scorso weekend ha avuto modo di riassaporare il rettangolo verde svariato tempo dopo l’ultima apparizione. “Tornare in campo è stata una soddisfazione – ha proseguito l’intervistato -. Quest’anno mi sembrava di essere piombato in un tunnel infinito a causa della pubalgia, uno degli infortuni che considero più esasperanti. Provare nuovamente le emozioni di una partita condividendo lo spogliatoio con i compagni è stato bello.”

In seguito è arrivato un commento inerente al match disputato contro la Letimbro: “È stata una gara piena di emozioni, ma soprattutto per come la vedo io piena di errori da una parte e dall’altra. Per fortuna siamo riusciti a portarla a casa, mi fa piacere l’aver dato un piccolo contributo per la vittoria finale anche se sono veramente lontano dalla condizione migliore.”

Infine l’intervistato ha concluso dichiarando: “Non ho fissato obiettivi personali per questo finale di stagione se non quello di tentare di ritrovare una buona condizione. Voglio aiutare il più possibile i miei compagni.”